Cruce entre diputado de CA y presidente de INAU por proyecto que habilita juego online

La discusión por la normativa que pretende habilitar el juego online se trasladó a las redes sociales. Este viernes El País informó que el diputado por Cabildo Abierto Álvaro Perrone expresó que su partido no votará el proyecto hasta que el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) acceda a concurrir a Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para debatir sobre el tema. "El INAU no se niega a concurrir a comisión para debatir sobre el tema, como sugiere el diputado", dijo el presidente del organismo, Pablo Abdala.

"Remitimos un informe por escrito, porque así se acordó. Pero no nos negamos. Estamos, como siempre, a las órdenes del Parlamento", agregó en su cuenta de Twitter.



Perrore tomó el guante y respondió por la misma vía, enfatizando que no sabe cómo se acordó que el informe se diera por escrito. "Es la segunda vez que pedimos que INAU vaya a comisión y no logramos que eso pase, le recomiendo que hable con el presidente de la comisión, usted públicamente dice una cosa, en la comisión dicen otra", disparó.



Además, aseguró que el informe emitido por INAU es "pobre, incompleto y hasta fuera de tema".

No sabemos como se acordó mandar informe por escrito, sería bueno que lo aclare, es la segunda ves que pedimos que inau vaya a comisión y no logramos que eso pase, le recomiendo que hable con el Presidente de la comisión ,Ud públicamente dice una cosa,en la comisión dicen otra https://t.co/WCkNfG79QK — Alvaro Perrone 5️⃣1️⃣0️⃣ (@APerrone510) October 28, 2022

Abdala retrucó que cuando el presidente de la comisión se comunica con él interpreta que es en nombre de la comisión entera y Perrone, sin retroceder en sus argumentos, le dijo que solicitaría al presidente de la comisión —el nacionalista Álvaro Viviano— que convoque a INAU el próximo miércoles.



Lejos de calmarse las aguas, Abdala accedió al pedido de Perrone pero argumentó que el próximo miércoles es el Día de los Difuntos y asume que la comisión no se reunirá.



"Si se quiere avanzar en el proyecto no tenemos ningún problema en sesionar un feriado, los que venimos del sector privado estamos muy acostumbrados a trabajar los feriados, por ahí otros no", disparó Perrore.

Comparto. Por eso dije que no teníamos ningún problema en concurrir ese día. Pero eso no depende de nosotros, sino de lo que resuelva la comisión. https://t.co/Avu8LIIVia — Pablo Abdala (@pabloabdala66) October 28, 2022

El origen de la discordia

En la sesión de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el pasado jueves, fueron recibidas diferentes delegaciones relacionadas con la materia para tener de primera mano su postura sobre el proyecto. En esta instancia el diputado por Cabildo Abierto Álvaro Perrone reclamó la asistencia de las autoridades del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) para poder debatir sobre los controles que tienen previsto aplicar si se aprueba el proyecto de apuestas en línea ya que el INAU hizo llegar una notificación a los legisladores con algunas valoraciones sobre el tema.



En el documento firmado por el presidente del INAU, Pablo Abdala, se indica que no hay “reservas” que realizar al proyecto de ley, bajo el entendido de que este “no vulnera ni amenaza” los derechos de niños y adolescentes. El escrito sostiene que estos derechos, se encuentran “protegidos” por la normativa legal en vigencia que contempla a los juegos de azar “de cualquier naturaleza, sistema o medio utilizado”. Por otra parte, se afirma que en caso de aprobarse el proyecto, le corresponderá al INAU, evaluar si se deben realizar modificaciones a la resolución reglamentando en forma “expresa” la modalidad en línea “de modo de poder determinar formas de control”. Esto generó en los cabildantes un motivo más para tener dudas sobre el proyecto.



En ese sentido, Perrone dijo a El País que para que Cabildo Abierto lo vote, “primero” el INAU debe dar garantías a los legisladores de que existe un protocolo para controlar el acceso de los menores a las apuestas online, ya que en algunas plataformas, entiende, es muy fácil hacerlo. El legislador dijo no comprender por qué INAU, se niega a concurrir a la comisión para debatir sobre este tema y aseguró que se les va a dar el tiempo que necesiten para asistir.



La diputada frenteamplista Bettiana Díaz apoyó el reclamo argumentando que en el juego en línea la comprobación de mayoría de edad es “muy simple”.