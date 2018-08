El Poder Ejecutivo y el MTOP se harán cargo de la custodia de la Estación Central

Hoy lunes se reunió el Consejo de Ministros en la Torre Ejecutiva y al finalizar el encuentro habló en conferencia de prensa el ministro de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Víctor Rossi.



Rossi dio a conocer una noticia "que ha sido para nosotros esperanzadora”: “Se nos ha comunicado la resolución judicial de entregar al Poder Ejecutivo y al MTOP la custodia de la Estación de Ferrocarriles General Artigas y de los dos padrones de la playa de maniobras que la acompañan”, dijo.



El ministro sostuvo que recibieron la noticia con "entusiasmo" porque "hace bastante que venimos procurando encontrar el camino para llegar a esto".



Y dijo que "en lo inmediato queremos reponer algunas condiciones que traten con dignidad un edificio que tiene eso, una significación para Montevideo y para el país”.



“Será una oportunidad interesante para muchas familias cuyos hijos no conocen que hay adentro de ese edificio tan maltratado”, dijo el ministro. Y añadió que luego se plantea concretar un llamado a iniciativas e ideas, para desarrollo de proyectos de recuperación del área de manera de poder utilizar esa estructura.



Rossi recordó que actualmente es la Administración Nacional de Puertos (ANP) la que se encarga del mantenimiento de la playa de maniobras y la Prefectura Nacional Naval protege el predio ante posibles ocupantes.



Sostuvo que se procurará cambiar el cerramiento, la limpieza y el alumbrado para habilitar el 6 y 7 de octubre, en el marco del Día del Patrimonio en Uruguay, la visita a la población.



“Tenemos ejemplo de recuperación patrimonial, como el Mercado Agrícola de Montevideo, y hacerlo con esta estructura valiosísima será una maravilla”, mencionó. “Tenemos ideas y estamos preparando iniciativas”, concluyó el jerarca.



Un litigio eterno.

El litigio que causó el abandono de la estación continúa: en "qué situación está, no tengo información", dijo esta mañana Rossi.



Todo comenzó cuando en 1998 AFE había enajenado la Estación Central al Banco Hipotecario (BHU). Este banco creó una sociedad anónima en 2001, llamada Saduf, encargada de llamar a licitación. Solo hubo un interesado: Glenby. En 2003, AFE todavía seguía usando la Estación y Glenby inició una demanda porque no se le habían entregado los inmuebles.



El empresario Fernando Barboni alegó que debido a que demoraron mucho tiempo en entregársela, ya no aceptaría el bien e iniciaría una demanda al Estado por US$ 1.000 millones, pero perdió y quedó obligado a más de una prestación.



Glenby debía asumir el contrato y recibir los bienes. Si no lo hacía, caería en incumplimiento. Y esto fue lo que sucedió.



Otra vez a los tribunales: el Estado intimando a que Borboni cumpla y el tiempo transcurriendo. En febrero habrá una audiencia más por el conflicto.El inmueble, propiedad otra vez del Banco Hipotecario, permanece anclado en Montevideo.