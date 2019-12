Comienza la transición con encuentro entre Tabaré Vázquez y Luis Lacalle Pou

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tabaré Vázquez recibirá hoy, a las 10:00 horas, en la Torre Ejecutiva al presidente electo, Luis Lacalle Pou, luego de culminado el Consejo de Ministros. El líder de la coalición multicolor caminará luego hasta la casa del Partido Nacional, ubicada en la calle Juan Carlos Gómez, donde será recibido a las 11:00 por el Directorio nacionalista. Ambos líderes políticos tenían pensado iniciar la transición el lunes pasado, lo cual debió postergarse porque el excandidato Daniel Martínez no reconoció su derrota la noche de la elección.

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, informó que el Poder Ejecutivo recopila desde hace un mes informes sobre la situación de los ministerios, a lo que se suman los datos a disposición del público en el marco de la transparencia de gestión del Estado. La otra persona designada por el presidente Vázquez para coordinar la transición es el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo.



García hizo estas declaraciones el viernes pasado luego de culminada la rendición de cuentas 2019 del “Plan de acción por una vida libre de violencia de género con mirada generacional”. Y según informó, estos informes detallan el estado de situación de cada ministerio. En ese sentido, sostuvo que la información que se le entregará al presidente electo es la que el Poder Ejecutivo cree pertinente. Y que luego atenderá las solicitudes que se presenten para cada caso.

Por otro lado, dijo que al culminar el 2019 se cerrará el período con “un máximo histórico de recursos transferidos a las intendencias y a los municipios por parte de la OPP”.



También resaltó el control de las empresas públicas, la creación de la Dirección de Planificación y la de Transforma Uruguay, en favor del sector productivo del país.



Tabaré Vázquez pidió a todos sus ministros tener un documento con los elementos principales antes del 10 de diciembre. “Ya avanzamos y lo vamos a tener antes”, anticipó la semana pasada Eduardo Bonomi, quien todo parece indicar estará dejándole el cargo -considerado por muchos el hierro más candente- a Jorge Larrañaga, sobre quien el ministro del Interior tiene un buen concepto: “Merece respeto porque es el único que ha hecho propuestas”, dijo Bonomi.



De todos modos, el cargo de Larrañaga no ha sido todavía confirmado.

Topolansky le pasa la posta a Argimón La vicepresidenta electa Beatriz Argimón iniciará mañana la transición legislativa junto a la actual vicepresidenta Lucía Topolansky.



Argimón (58 años) es la primera vicepresidenta de la República electa por las urnas y fue la primera mujer en presidir el Partido Nacional. También fue edila y diputada, cargo en el que hizo causa común con otras legisladoras, de diferentes partidos, en temas de género. Topolansky, en tanto, asumió el cargo de vicepresidenta luego de la renuncia de Raúl Sendic, quien en un hecho histórico abandonó el cargo envuelto en una serie de escándalos y denuncias.



Argimón pretende marcar una impronta “de diálogo” en los próximos cinco años de gobierno.



“Me parece que el rol es en dos niveles de acción: uno que tiene que ver con el Ejecutivo y otro que para mí es muy importante, que no solo es hacer normas sino que esas normas se cumplan. Y eso tiene que ver con el proceso del trabajo legislativo. El ciclo del trabajo se inicia con la presentación, el intercambio, la negociación y la sanción, pero luego de la promulgación que se pueda seguir lo que el Legislativo produce”, había dicho Argimón a El País.



La vicepresidenta electa se considera “feminista de la tercera ola” y está a favor de la cuota de género. Cree que es “una expresión de una revolución silenciosa que ha dado señales de que está avanzando en la sociedad a pasos agigantados”.

Auditorías.

En la extensa entrevista a Luis Lacalle Pou publicada ayer por El País, el presidente electo aseguró que las auditorías que se harán en las diferentes dependencias de la administración pública no están pensadas como una caza de brujas. “No vamos con la cabeza de ver quién la macaneó; no es la idea. Ahora, si eventualmente hay elementos que indiquen que puede haber ilícitos, van a ir a la Justicia. Y lo bueno es que nosotros vamos a hablar mucho con la opinión pública a través de ustedes. Dando información, que me parece que es lo mejor. Un gobierno que no haga propaganda, pero que informe, que no esconda”, indicó.



Durante la campaña electoral, Lacalle Pou anticipó que se harán auditorías “a lo largo y ancho de toda la administración pública”. Consultado sobre si no confía en la información que le dará el gobierno y si piensa en ir “más a fondo”, precisó: “Dependiendo de la información que se brinde en cada inciso, la profundidad de la auditoría. Pero auditorías tienen que existir, y tenemos que poder decir ‘así está su gobierno’ el 1° de marzo de 2020”.

Como diera cuenta El País en su edición de ayer, son aproximadamente 500 los cargos políticos y de confianza para distribuir entre la coalición multicolor. El Frente Amplio ya ha manifestado que aceptará cargos en organismos de contralor. El organigrama institucional de la Oficina Nacional de Servicio Civil divide los cargos en tres casilleros: administración central (donde se ubican todos los ministerios), servicios descentralizados y entes autónomos. Y a estos hay que sumarle los llamados organismos de autonomía funcional.