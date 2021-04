Colorados van por más medidas contra la pandemia; Lacalle confía en las medidas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los dos ministros colorados que tiene el gabinete de gobierno se reunieron ayer con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y se fueron de la Torre Ejecutiva con dos mensajes. El primero es que el jefe de Estado sigue confiando plenamente en la estrategia trazada al momento, y no planea cambios. El segundo es que sí está abierto a echar mano a nuevas restricciones si la vacuna contra el coronavirus no logra sus efectos esperados a fines de abril o principio de mayo -algo que no tiene arriba de la mesa, según los informes técnicos y científicos que manejan.

El ministro de Medio Ambiente, Adrián Peña (Ciudadanos), y el de Turismo, Germán Cardoso (Batllistas), solicitaron audiencia en representación de los dos grandes sectores que componen el Partido Colorado para transmitirle formalmente la inquietud de esa colectividad de que se adopten más medidas. El interés de los colorados es que hay margen para definir alguna herramienta más que permita bajar la movilidad y reducir el número de contagios.

Los colorados quieren que la estrategia del gobierno se acerque casi al 100% de lo que propone el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH). Por ejemplo, con el cierre de comercios, algo que el presidente Lacalle Pou ha descartado pensando en la “perilla” económica y descartando que tenga especial efectividad en los objetivos buscados.



El presidente les habló de dos conceptos en relación a las medidas: “efectivas y efectistas”. Lacalle entiende que la efectividad de cerrar comercios -bares, restaurantes, shoppings- no sería sustancial, ni tendría un impacto efectivo y garantizado en la reducción de las infecciones.

Donde sí se vería un impacto sustancial y negativo sería en la economía. Por eso, Lacalle Pou está confiado y firme en que su estrategia trazada semanas atrás es el camino para gestionar la pandemia. En el gobierno saben que la semana entrante va a ser dura, y que recién se podría comenzar a ver una curva descendente de nuevos casos y número de fallecidos sobre fin de mes.



De todos modos, los colorados se fueron satisfechos por el intercambio y la apertura del mandatario para con ellos.



Si bien llegaron al piso 11 de la Torre Ejecutiva con el pedido de “su barra” de solicitar más medidas, entendieron que el presidente está plenamente confiado en que el definido es el camino, y habrá poco margen para nuevas restricciones.

A la salida de la reunión, ambos ministros realizaron declaraciones a los medios y publicaron comentarios en sus redes sociales. Tanto Peña como Cardoso mostraron una posición colaborativa como miembros del gobierno.



Peña admitió en la ronda con los medios la aspiración de los colorados por más medidas. “El planteo lo hicimos en su momento y está en la órbita del presidente. Es público que el partido manifestó su aspiración de que hubiera alguna restricción mayor y es lo que se está evaluando, lo que vinimos a manifestar”, afirmó.



Cardoso, en tanto, resaltó la necesidad de que se trabaje en la comunicación a la ciudadanía para lograr que se extremen los cuidados personales. “Es un tema de conciencia colectiva. Tenemos que seguir insistiendo para ver por qué la gente no toma conciencia real de la gravedad de la situación”, comentó.