Carolina Cosse: “Martínez se equivocó, pero no creo con mala intención”

-Después de una campaña tan unitaria. ¿Le pareció injusto el trato que le dio Daniel Martínez?

-No me centro en eso, creo que la campaña que llevamos adelante fue una campaña unitaria porque es la mayor fortaleza dentro del Frente Amplio. Tenemos que seguir construyendo unidad y la forma que me planteo es dar todo de mí para que ganemos.

-Para la foto estaba todo bien, pero después termina la campaña y empiezan los problemas. Sale Danilo Astori y Lucía Topolansky a cuestionar. En la opinión pública quedó la idea de que la campaña se hizo para la foto.

-No, yo creo que esa imagen en los frenteamplistas no está porque vivían con nosotros la unidad y cuando yo pienso en la unidad no pienso en una foto. Pienso en lo que yo sentía durante la campaña (...)

-¿Unidad no hubiera sido que le dijeran que no iba a integrar la fórmula y que no se enterara por la prensa?

-Seguramente no fue el mejor de los procesos, pero también para mí unidad es compromiso con la mañana siguiente y ahora estamos en la mañana siguiente.

-¿No lo ve como una falta de lealtad del candidato?

-No, no lo veo.

-¿Cómo fue la semana pasada para usted?

-Fue una semana difícil, pero ante las cosas difíciles uno tiene que reaccionar… Yo soy ingeniera y soy una persona que reflexiona. Ante las cosas difíciles uno tiene que ir a lo más profundo y lo más profundo es que acá hay dos proyectos de país en pugna y yo quiero ayudar a que el proyecto sea el del Frente Amplio.

-¿Pero cómo fue desde el punto de vista personal?

-Quisiera dejar la telenovela de lado, ya lo expliqué en la conferencia. Ahora tenemos que seguir construyendo.

Daniel Martínezy Carolina Cosse. Foto: Leonardo Mainé

-Se habló de un vínculo frío con Martínez

-No es verdad, por lo menos de mi parte. Es una relación normal entre compañeros.

-Topolansky consideró "inexplicable” que no se la incluyera en la fórmula. ¿Pudo hablar con la vicepresidenta?

-Me dijo lo que dijo públicamente, que era inexplicable.

-¿Coincide con ella?

-Para mí lo importante es hablarle al frenteamplista en general y decir saquemos el foco de la semana pasada y pongamos el foco donde hay que ponerlo: en cómo transformamos el Frente.

-Pudo hablar con Tabaré Vázquez, ya que le había dado su respaldo.

-No, no hablé. Nunca va a tomar ninguna acción que viole la Constitución.

-¿Se sintió respalda por el MPP? Porque el comunicado decía que si no se consideraba que era la mejor fórmula se podía optar por otra persona

-El comunicado se lee completo y son cuatro puntos. Expresaba apoyo y también decía si queremos discutir vamos a discutirlo todos. Yo sentí que estuvo bien. Pero nunca me sentí no respalda por el MPP.

-¿Como feminista cómo vivió este “manoseo” de nombres como dijo Juan Castillo?

-Siempre trato de ser muy cuidadosa con el manejo de nombres de las personas. La prensa me preguntaba una y otra vez si había que sacar a (Eduardo) Bonomi y yo les decía no voy a manosear el nombre de un compañero. Soy siempre muy respetuosa de los nombres de la gente, pero bueno una equivocación la tiene cualquiera.

-¿Se equivocó Martínez?

-Sí, pero no creo que con mala intención.

-¿Piensa hablar con él?

-Estoy siempre abierta.

-¿Pero no está en usted pedirle la reunión?

-Creo que no corresponde.

-Dijo en Canal 12 que tuvo que googlear el nombre de Graciela Villar para ver la foto porque no la conocía. ¿Le convence la fórmula?

-Es normal que cuando no te acordás de alguien… Pero es una frenteamplista, tiene una trayectoria larga. Es la fórmula que fue elegida por el candidato y espero que sea la ganadora; voy a trabajar por ella.

-Villar se presentó como sicóloga social y no terminó 4° año de liceo y tenía un curso de socioanálisis. ¿No piensa que es equivocado decir que uno tiene un título que no tiene?

-Creo que ella admitió el error y dio sus explicaciones, no tengo muchos elementos porque es un tema discutido.

-¿Tiene alguna autocrítica sobre su campaña?

-Debe haber ochocientas autocríticas (risas). Es mi primera campaña política como protagonista. Debo haber hecho muchas cosas mal.

Carolina Cosse. Foto: Francisco Flores

-¿Con qué se queda de la campaña?

-Soy otra persona, soy otra mujer política.

-¿Volvería a debatir con Jorge Larrañaga?

-Aprendí mucho (...) el cronómetro me puso muy nerviosa y como Larrañaga hablaba de tantos temas a la vez y se salía de los temas que habíamos acordado ahí tomé la decisión de hablar de lo que habíamos acordado. También fue mi primer debate.

-En redes sociales se comentaba que había leído mucho

-Bueno soy humana (risas). No soy perfecta, lo admito. (Risas).

-Lo toma con sentido del humor.

-Sí, porque yo en ese momento estaba muy presionada porque tenía tres minutos, un minuto. Me puse nerviosa y después me doy cuenta que yo que soy de frases cortas, en tres minutos me da para decir mucha cosa. Pero el tema de tener el reloj ahí (...) Tomé la decisión de hablar de lo que estaba hablando, de desarrollo, y él hablaba de cualquier otra cosa. En un momento dije quiero hablar de desarrollo. Pero ya pasó.

-¿Podría llegar a ser candidata a intendenta?

-No lo sé, por ahora tengo todas las baterías en octubre.

-¿Pero no lo descarta?

-No, no lo descarto, pero no lo tengo en agenda por ahora. Me parece que el desafío para octubre es enorme y quiero ayudar todo lo que se pueda para que el Frente gane.

-¿Por qué el desafío es enorme?

-Porque hay que caminar mucho, hay que conversar con la gente y explicar y tomar conciencia de los logros sin desconocer las dificultades.

-El FA perdió 45.000 votos. ¿Le preocupó eso?

-Sí y no. Por un lado creo que la pérdida de votos en las internas por sí mismas no vaticina nada hacia octubre. Por otro lado, lo que sí creo que es una señal para el FA de que hay que moverse rápido, con agilidad y que no hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Tenemos que empezar a ir a hablar con la gente. El resultado de las elecciones internas no es concluyente, pero tenemos que salir ya.

-Va a encabezar la lista al Senado. ¿Se ve en el Parlamento?

-Tengo un perfil de hacer cosas, lo que pasa es que no hay que confundir el hacer con la herramienta para hacerlo.

-¿La seguridad se puede solucionar por la vía legislativa?

-Hay que estudiar, por ejemplo el tema que los presos trabajen. Eso hay que estudiarlo en una mesa los tres poderes.

-¿Para que sea obligatorio u opcional?

-Lo que me gustaría es que fuera obligatorio. Me parece que ayudaría, pero hay que sentarse en una mesa y ver cuál es la mejor aproximación.