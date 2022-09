Carmelo Vidalín y el MPP unidos por apostar al interior

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Carmelo Vidalín llega con una carpeta verde debajo del brazo. El intendente de Durazno camina solo por la calle Pocho Fernández, en la ciudad de Florida, y se dirige al Club Artigas con una serie de apuntes históricos anotados a mano y en cursiva en hojas A4. En minutos, en la noche del viernes, allí comenzará el evento Descentralización y Federalismo en el Uruguay del siglo XXI, organizado por el Movimiento de Participación Popular (MPP) del Frente Amplio. En minutos, en este local el referente blanco -que el pasado fin de semana impulsó la precandidatura presidencial del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, en el Congreso Nacional de Aire Fresco- se encontrará con el expresidente José Mujica y con el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, para hablar de algo que dicen que los une: la necesidad de darle más oportunidades al interior del país y de buscar acuerdos que vayan más allá de los colores partidarios.

“No es un tema de partidos”, insistirán los tres referentes al frente del escenario. El local está teñido de rojo, azul y blanco, los colores que identifican al Frente Amplio y al Artiguismo, un ideario con el que también los tres machacarán en sus discursos.



Ernesto Agazzi, el exministro de Ganadería y referente sectorial, se pasea con una bolsa surtida de galletas de campo que reparte entre los asistentes. Violeta, una niña de nueve años que viste botas y un sombrero de ala ancha, se acerca con su madre a la exvicepresidenta Lucía Topolansky, sentada en primera fila, y le pide una foto. Otras figuras del MPP, como los senadores Sandra Lazo, Alejandro Sánchez, Charles Carrera y Sebastián Sabini, se mezclan con el público y conversan a la espera de que empiece la reunión. Decenas de personas aguardan la llegada de Mujica, y cuando el expresidente se asoma, lo ovacionan al grito de “Pepe”.



Luego de la derrota del FA en las elecciones nacionales de 2019, que derivó en un proceso de autocrítica que le permitió a la coalición de izquierda identificar la desconexión con el interior, el FA salió en busca de revertirla. En su oratoria Orsi planteó una serie de ideas vinculadas con este análisis. “Tenemos que discutir mirando más allá del muro, mirando a futuro, imaginando un país distinto y mejor. Tenemos ese desafío de pensar en territorio y que el Cerro no es lo mismo que Treinta y Tres, y que Casavalle no es lo mismo que un barrio de Durazno, y que los chacareros de Canelones no son lo mismo que los peones de la estancia”, dijo.

“Tenemos un país muy dual: la tensión entre capital e interior, entre centralismo y descentralización, entre ciudad y campo. Y no es todo lo mismo. (...) Hay que entender la diversidad, entender que el país es todo distinto pero todo necesario, que esa fuerza que viene de atrás tiene que ser tenida en cuenta. El futuro es con esa diversidad o no es”, agrega.



Luego fue el turno de Vidalín, que con un tono teatral y por momentos con la voz quebrada por la emoción, explicitó desde el comienzo de su intervención las razones de su participación en la convocatoria del MPP, refiriéndose a Mujica como “presidente” y a Orsi como “amigo”: “Acá hay ciudadanos de distintos partidos para tratar de acortar la grieta que pretenden algunos que exista, cuando lo que debemos hacer es eventos de esta características para pensar en un futuro venturoso como anhelaron los que nos dieron existencia y libertad. ¡Y vaya si tendremos cosas para aportar de un lado y del otro!”, exclamó.



El intendente de Durazno también elogió dos políticas impulsadas por el exmandatario tupamaro: la creación de la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC) y la implementación del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive). “Yo estaba en contra, pero me ganaste por paliza: la ley terminó con la guerra de patentes”, afirmó.

Reforma

Como es costumbre en los actos del MPP, Mujica es el orador más aclamado por los participantes. A su turno, dando cierre a la convocatoria, planteó la necesidad de industrializar, invertir y acercar propuestas educativas al interior. “Esta es una lucha por el porvenir. Es un problema de blancos, colorados, verdes, amarillos. Es un problema país. (..) Si no damos la pelea por industrializarlo, estamos fritos. No tenemos ni una fábrica de jabón. Si no metemos ‘teca’ y enseñanza terciaria masivamente al interior, no le damos nada”, advirtió.



Mujica agregó que se debe hacer un análisis profundo que desemboque en una reforma constitucional que “obligue a los gobiernos de turno en ciertas cosas cómo y en qué se gasta” el dinero, y que no dependa del “capricho” del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

MPP prepara su congreso

La jornada en Florida fue uno de los mojones que marcan el camino del MPP a su Congreso Nacional, que se realizará en marzo. Esta instancia llevará los nombres de Eduardo Bonomi, el fallecido fundador del sector y exministro del Interior, y de Gabriela Soto, una militante de base que murió por covid-19.



El ciclo se inauguró el pasado sábado 10 con la realización de “fogones artiguistas” en distintos puntos del país. De aquí a noviembre habrá más charlas abiertas.

Vidalín está a favor de gravar depósitos



El intendente de Durazno tomó el micrófono por última vez y se comprometió a afrontar tres “desafíos” en los próximos meses. Uno, pedirle al Partido Nacional que “exhorte” a invertir en el interior para generar trabajo. Dos, “buscar a seres magnánimos” que funden institutos terciarios en el interior profundo. Tres, articular con Orsi en el Congreso de Intendentes para profundizar la descentralización y conseguir recursos para llevarlo adelante.



Consultado por El País, Vidalín dijo que los partidos deberían firmar un acuerdo para “darle seguridad política y jurídica” a los inversores. Además, planteó que intendentes y jerarcas del Poder Ejecutivo “quizás” podrían conversar sobre el destino del 60% del Fondo de Desarrollo del Interior previsto para la ejecución de políticas de descentralización, que no está en manos de los gobiernos departamentales.



Vidalín se mostró a favor de la propuesta del senador Danilo Astori para gravar los depósitos en el exterior: “Estoy de acuerdo. Es una forma de lograr que esa gente que se va al exterior invierta en nuestro país. Debemos trabajar en ese sentido, escuchando lo que dice el senador Astori y los economistas de los distintos partidos. Eso nos va a dar resultados”.