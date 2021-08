Cardoso: "Nadie en el gobierno está pensando en cambiar la marca Uruguay Natural"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Turismo, Germán Cardoso, expresó este martes que las críticas que se han recibido respecto a posibles cambios en la marca "Uruguay Natural" son "absolutamente infundadas" y aseguró que "nadie en el gobierno está pensando en cambiarla".

"No nos distrae eso, hoy a nosotros lo que nos convoca son cosas importantes de decisiones trascendentes que estamos tomando", expresó en diálogo con "Desayunos Informales" (Canal 12) en referencia a las críticas recibidas por parte de la ex ministra de Turismo y actual senadora por el Frente Amplio, Liliam Kechichian. "Esto es como en el tango, para pelear se necesitan dos", agregó.



La legisladora hizo referencia al tema y a través de su cuenta de Twitter expresó: "¡Qué manera de destruir todo!". "Quieren cambiar la marca Uruguay Natural, hoy hay más de 1.000 pequeñas y medianas empresas que la usan", dijo.



"En todos los rubros, no solo turismo. Carne, vino, artesanías, software, prendas, chocolates, dulces, etc, etc", expresó la ex ministra en la tarde del domingo.

Al respecto, Cardoso indicó que el objetivo es ampliar la marca y llevarla a otro tipo de sectores que no estén asociados únicamente con el turismo.



"La marca Uruguay Natural es una marca que se ha consolidado como política de Estado y tampoco es de los gobiernos del Frente Amplio. Es una marca que da nacimiento y origen en el gobierno de Jorge Batlle cuando Pedro Bordaberry era ministro de Turismo", recordó.



El jerarca indicó que la marca se mantuvo y se sostuvo con el tiempo y que ahora el objetivo es "ampliarla más allá aún de los rubros y los segmentos para los que hoy ha sido utilizada".



"Lejos de querer borrar la marca Uruguay Natural, creemos que está consolidada y que tenemos que hacer un esfuerzo mayor aún para que tenga más penetración y llevarla a otros segmentos de la economía y la actividad", expresó.