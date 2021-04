Cabildo Abierto no acompañará modificación del delito de violación a medidas sanitarias

Cabildo Abierto resolvió este miércoles que no acompañará el proyecto de ley que modifica el artículo 224 del Código del Proceso Penal, que castiga la violación a las medidas sanitarias.

En su Mesa Política, el sector definió de forma "unánime" que cuando el proyecto se trate en el Senado se van a proponer "modificaciones que den garantías", porque "no se quiere dar un cheque en blanco que permita al Poder Ejecutivo establecer cuáles son los delitos y cuáles no lo son", dijo Guido Manini Ríos en rueda de prensa.

"Se va a buscar establecer que por ley se determine cuáles son las situaciones en las cuáles se configura el delito de peligro", remarcó el cabildante.

"Si hay acuerdo en esas garantías", Cabildo Abierto "estaría dispuesto a acompañar" cambios en la materia, agregó Manini Ríos. El proyecto ya tiene media sanción de Diputados.

Por su parte, el diputado cabildante Eduardo Lust dijo que la redacción hasta el momento "no solo iba a tener efecto sobre la epidemia, sino sobre otras enfermedades, porque no se especifica que sea solo para este tema".

"Miles de personas personas podrían quedar incluidas en una situación que no es la querida por Cabildo Abierto", indicó.

El proyecto de ley presentado por el diputado blanco Mario Colman, busca que romper una cuarentena, aglomerarse o violar alguna otra disposición sanitaria dispuesta por las autoridades sea un delito con una pena de tres a 24 meses de prisión (excarcelable).

"El cambio es que la conducta que va a ser castigada es la que pone en riesgo concreto a la salud humana mediante la violación de las disposiciones sanitarias y no requiere para la configuración de la conducta la causación efectiva del daño, sino el riesgo concreto", había informado a El País el senador blanco Carlos Camy la semana pasada.

Que un delito catalogado “de daño” pase a ser considerado un “delito de peligro" ha sido criticado por penalistas, por el hecho de que se pasaría de castigar un riesgo en vez de un daño concreto.



No apoyan extensión de junta de firmas contra la LUC

Por otro lado, Cabildo Abierto resolvió este miércoles no hacer lugar a la extensión del plazo para la recolección de firmas contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) "en virtud que el planteo no se ajusta a lo previsto en el artículo 79, inciso 2, de la Constitución de la República". Esto fue luego de haber estudiado "en profundidad" la petición.



"Fue un caso diferente la postergación de las elecciones departamentales. La Corte Electoral se presentó en el Parlamento a principios del año pasado a decir que no estaba en condiciones de organizar el acto electoral el 10 de mayo", dijo Manini Ríos.