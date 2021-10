Bustillo informó sobre TLC con China y adelantó que canciller brasileño visitará Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El canciller Francisco Bustillo concurrió este miércoles a la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes, donde brindó detalles de las conversaciones que han transcurrido con China respecto a la posibilidad de alcanzar un Tratado de Libre Comercio (TLC) y adelantó que el canciller brasileño estará de visita en Uruguay por temas del Mercosur.

Al finalizar la reunión, el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez, presidente de dicha comisión, consideró que hay que mantener un "permanente contacto y conocimiento" de lo avanzado en las negociaciones con los socios del Mercosur, pero la decisión "final" de si se llega o no un TLC con China "va a depender exclusivamente de las autoridades de nuestro país".

La comparecencia del secretario de Estado fue sin versión taquigráfica por lo "particular de lo conversado", que se extendió por más de tres horas. "Desde Cancillería se brindó toda la información", destacó Rodríguez, quien aseguró que se están "haciendo las gestiones" para que el estudio de factibilidad del acuerdo pueda culminarse a fines de este año, tal como anuncia la carta que envió China a Uruguay con esa voluntad.



Cancillería va a mantener "en permanente conocimiento los avances que se realicen en la materia" en un ámbito bicameral de las respectivas comisiones.

Por su parte, el diputado frenteamplista Daniel Caggiani calificó de "muy buena" la reunión con Bustillo, y dijo que hay un "avance en materia de la conformación de equipos por parte de la Cancillería uruguaya, del actual embajador Fernando López Fabregat; y Juan Labraga por parte del Ministerio de Economía".



No obstante, marcó que "todavía no ha habido un avance en materia del estudio de impacto", acerca de cuáles son los sectores que se pueden beneficiados o no.



El legislador evitó dar mayores detalles de lo que dijo Bustillo en rueda de prensa ya que el canciller "solicitó que la Comisión se mantenga en reserva, y no hay actas públicas".



Agregó que el canciller les comunicó que su par brasileño, Carlos França, visitará Uruguay el 18 de octubre, donde también intercambiarán sobre la "inserción internacional del Mercosur en bloque" y la baja de un 10% el Arancel Externo Común que acordaron Brasil y Argentina, pero que resta contar con la confirmación de Paraguay y Uruguay.