Los blancos curan heridas y se muestran unidos

"¿Cómo viste la cosa? Se portó bien la gente, de Sartori ¿no?”, le consultó un integrante del equipo de Lacalle Pou a otro dirigente blanco. “Sí. Pasamos la prueba”, respondió el otro. El dirigente blanco prendió un cigarrillo y ambos se quedaron mirando el salón donde se hizo el acto en Maldonado. Unos segundos de silencio y su compañero volvió a comentar: “Sí, se pasó. Por suerte se pasó. Ahora todo va a ser más fácil”, concluyó.

Lo cierto es que los actos de la fórmula presidencial blanca ayer en Rocha y Maldonado tuvieron un condimento especial. El empresario multimillonario Juan Sartori se sumó a la recorrida para trabajar por el triunfo de Lacalle Pou. El excontendiente de la interna se ganó su lugar al lograr ser el segundo sector blanco en cantidad de apoyo popular. Pero en la dirigencia del Partido Nacional tiene muy pocos amigos.



Su comportamiento en la contienda -acusado de haber liderado una “campaña sucia” contra Lacalle Pou y Larrañaga- desencadenó en cruce de criticas, caras largas, y saludos con caras serias y poco amistosas cuando le tocaba encontrarse a los diferentes precandidatos .



Ese mismo escenario estaba planteado ayer en la tarde en la previa del acto en Rocha. Había tensión. Había expectativa. Estaba la duda de cómo sería el encuentro. Sobre todo la tensión estaba en varios dirigentes y militantes de las diferentes agrupaciones.

Pero antes de jugar “ese partido” ambos dirigentes -Lacalle y Sartori- se juntaron para mantener una “charla técnica” y preparar el encuentro. El candidato fue ablandando el escenario una semana antes. El domingo de la elección cuando Sartori había ingresado último a la sede del Partido Nacional fue abucheado e insultado por militantes blancos.



Por eso minutos después desde el escenario el triunfador evitó nombrarlo para no generar un nueva ola de abucheos. Los blancos dejaron que el clima se enfriase. Y en la convención, diez días después, también había expectativa sobre la reacción del público cuando lo nombrasen para votar por la fórmula. Sartori llevó su gente y lo que se escuchó fueron aplausos y griterío.

Con la fórmula proclamada y el programa votado aquella salió a recorrer el país. Ahora sí, Lacalle habla de su contendiente. Pero ya no es más “Sartori”. Ahora es “Juan”, con quien no esconde que ha tenido diferencias, pero que remarca, una y otra vez, que se debe dar vuelta la página para tener al partido unido y ganar el gobierno.



Beatriz Argimón invitó a Sartori para viajar juntos a Rocha en su camioneta. Llegaron unos minutos antes que el candidato. “Viene por el otro lado. ¡Vamos, vamos!”, gritó uno de los integrantes del equipo de comunicación de Sartori uniformados con las camperas negras que mostraron en la interna.



“Ahora empieza el juego”, le comentó sonriendo un legislador blanco a otro compañero. “Ahí ’ta. Ahí viene Luis. Ojo”, le comentó al parlamentario.



El primer contacto de Sartori fue con el capitán del cuadro Lavalleja de Rocha. El joven le obsequió la camiseta con la que había salido campeón con su autógrafo. El empresario bromeó con ir a probarse para ver si lo fichaban en el club. Luego unas cuantas selfies con sus seguidores y algún autógrafo.



Lacalle Pou hizo lo suyo saludando uno por uno a quienes se arrimaron. Pero el primer contacto fue adentro de la sala donde se organizó una ronda con los medios. El candidato le tendió la mano a los dirigentes de Sartori que se habían arrimado, Alem García y Verónica Alonso.



Jorge Larrañaga se ubicó al lado de Argimón. El líder de Alianza espera unas disculpas de Sartori que no han llegado aún. Sartori entró con ya todos ubicados. Le tendió la mano a Lacalle y se acercó con su típica sonrisa a estrecharle la mano a Larrañaga. El “Guapo” lo miró serio. Pero le aceptó el saludo. Mirada fija y sin diálogo. Apretón de manos y listo.



“¿Qué espera de Sartori?”, le preguntó un periodista rochense. Lacalle Pou abrió los ojos y con una expresión algo sorprendida respondió concreto: “Esperemos que votos, ¿no?”, desatando las risas de los presentes. El empresario desde atrás respondió con su más que conocido eslogan electoral: “Contá conmigo”.