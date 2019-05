Blancos compararon a Sartori con Sendic y él mostró su título de grado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las críticas a Juan Sartori desde el interior del Partido Nacional no amainan y ahora algún dirigente cuestiona que tenga en realidad el título universitario de economista como consta en su libro autobiográfico, lo que motivó a que el precandidato saliera a mostrarlo.



“Electoralmente no me preocupa porque uno que conoce el país no ve que tenga nada en ningún lado. No vemos ninguna agrupación fuerte de este hombre. Desde el punto de vista político sí (…) Nosotros no queremos un Sendic”, dijo Sergio Botana, intendente de Cerro Largo, en una entrevista con Radio Montecarlo el lunes a la noche.



Raúl Sendic, exvicepresidente de la República, decidió renunciar a su cargo luego de verse envuelto en un escándalo que comenzó cuando se conoció que ostentaba un título de licenciado en genética humana que no había logrado terminar.

Foto: Prensa Juan Sartori.

Este mismo tema circula entre otros dirigentes blancos y fue comentado “off the record” a periodistas de El País.



“Este muchacho tiene cosas muy complicadas que van a comprometer al partido. Y por eso es necesario actuar”, dijo un militante blanco del grupo de los intendentes a El País.



Ante esta situación el comando de campaña de Sartori salió al cruce de los comentarios y divulgó este martes la foto de su título que lo acredita como licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Lausana, en Suiza. El documento está fechado en julio de 2003.



Consultado por El País, Sartori prefirió no hacer comentarios sobre la arremetida en su contra dentro del PN, pero dijo que “no piensa entrar en el juego”.



La llegada de Sartori al terreno político generó malestar entre algunos dirigentes nacionalistas, principalmente por tratarse de un personaje ajeno a la política que en pocos meses logró posicionarse entre los precandidatos blancos.