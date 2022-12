¿Berterreche renuncia tras fallo sobre caso Manini? Esto respondió el director opositor de Colonización

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dirigente frenteamplista Andrés Berterreche, director del Instituto Nacional de Colonización (INC), señaló este martes que no tiene pensado renunciar a su cargo tras conocerse el veredicto del organismo, que indica que tanto el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, su esposa, la ministra de Vivienda, Irene Moreira, y su suegro Roque Moreira, no son colonos de campos en Artigas.

A fines de marzo, Berterreche había deslizado en diálogo con Radio Sarandí la posibilidad de renunciar si se confirmaba que Manini Ríos y su entorno no eran colonos. Y este martes, al ser consultado sobre los dichos del senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, quien recordó ese ofrecimiento de renuncia, el director del INC respondió en diálogo con Nada Que Perder (M24): "Se ve que le produzco muchísimo miedo al escribano Domenech, no sé por qué. Dije que si no tenía razón o si lo que decía era falso presentaba la renuncia, y no tengo ningún problema. Se ve que me quiere convertir en mártir".



"Evidentemente, quieren que me vaya por otro motivo. Yo no tengo problema ni para comer, ni para militar, no necesito un cargo político, nunca lo necesité", agregó el exministro de Ganadería y exsubsecretario de Defensa.



Aludiendo a las críticas frontales de Manini Ríos por su presunta injerencia en los sucesivos informes, retrucó: "Me insultaron, se mofaron de mí, dijeron cualquier cosa. Hay como para pensar en un juicio por difamación porque decirme que yo incidí en los técnicos es absolutamente difamante, injurioso". Además, dejó entrever que hubo "presiones" contra integrantes de Colonización para arribar a esta votación. "Las presiones fueron brutales, nunca me había pasado a ese nivel, aún cuando era presidente (de Colonización)", dijo.

En los últimos meses, Berterreche ha asegurado que tanto Manini Ríos como su esposa y suegro son colonos de campos de Artigas, acusación que fue negada desde entonces por el líder cabildante y su entorno. Esta postura la mantiene hasta ahora, a pesar del fallo de Colonización. "Pueden decir lo quieran, pero es tan contundente la información que hay...", destacó esta mañana.

"Sigo insistiendo, más allá de una votación política de cuatro directores contra uno, que las razones jurídicas están desde el primer momento" para demostrar que son colonos, expresó Berterreche ayer lunes en diálogo con Más Temprano que Tarde (Radio El Espectador).



Todo el caso contra Manini y su entorno comenzó en marzo, cuando la inspección oficial del INC —información que publicó Búsqueda— emitió un informe interno que sostiene que son colonos Manini Ríos, Moreira y el padre de la ministra. Posteriormente, el directorio resolvió que el tema pase a la Asesoría Letrada del instituto para que evalúe la situación, que ya se expidió. Después Manini Ríos presentó el informe de Guerra a modo de descargo.



Luego, el directorio de Colonización tomó una postura en base a tres informes. Dos dicen que no es colono (uno lo presentó Manini Ríos en su defensa y el otro es de un especialista externo al INC) y otro que entiende que el senador sí lo es (este es de la sala de abogados del instituto).