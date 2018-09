El avión del gobierno hizo apenas 7 vuelos sanitarios

El avión "no es presidencial", afirmaron más de una vez el presidente Tabaré Vázquez y el ministro de Defensa Jorge Menéndez.Es más, respondieron con cierta molestia a los periodistas cuando se les preguntaba si se estaba comprando un avión presidencial.

Sin embargo, el propio ministerio de Defensa informó al Parlamento que el avión "multipropósito", como le llama el gobierno, fue empleado más veces para llevar autoridades nacionales que enfermos o accidentados.

Un documento oficial de la cartera enviado al senador nacionalista Javier García con la firma del ministro Menéndez da cuenta que del total de 67 ocasiones en que fue utilizado el aparato, contadas hasta mediados de agosto, como aparato de traslado sanitario fue usado durante 28,6 horas de vuelo, mientras que para movilizar al presidente, la vicepresidenta Lucía Topolansky o el canciller Rodolfo Nin Novoa, voló durante 31,1 horas.

La compra del avión Hawker C 29, que se incorporó a la Fuerza Aérea con el distintivo FAU 500, costó más de US$ 1 millón y generó una tormenta política. Primero se iba a realizar la compra en forma directa pero como el Tribunal de Cuentas observó el procedimiento se hizo un llamado abierto cuyas formalidades fueron cumplidas solamente por quien terminó siendo el vendedor.

Según el informe, al que accedió El País, de los 67 vuelos en que se empleó este aparato, el Hawker C 29, solamente siete fueron vuelos sanitarios llevados a cabo desde el 1° de marzo de 2018 a mediados de agosto, cuando se preparó este informe para el senador.

En ese lapso, otras unidades de la FAU también debieron hacer vuelos sanitarios y llevaron más pacientes que el polémico C 29. Por ejemplo, el modelo Aviocar C 212 realizó nueve vuelos con paciente, el helicóptero AS 365 realizó otros ocho vuelos sanitarios, y el restante estuvo a cargo del helicóptero modelo UH 1H.

Asimismo, en el documento del ministerio de Defensa se desglosan los 25 vuelos sanitarios desde marzo a agosto. En esa información se da cuenta que las horas en que se empleó el avión C 29 para el traslado sanitario fueron 28,6 (los siete vuelos), mientras que las otras aeronaves de la FAU volaron 55,3 horas.

Uno de los problemas que puede explicar el escaso uso como avión sanitario es que luego de un traslado de autoridades, al aparato se le tiene que quitar algún asiento para instalar una camilla con enseres médicos para el paciente, tarea que insume varias horas.