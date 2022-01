Tras el aumento de tributos en Canelones, la oposición desata sus críticas hacia Yamandú Orsi

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Intendencia de Canelones aplicó desde enero un ajuste de la Tasa de Servicios, un tributo que llega en el mismo recibo de la contribución inmobiliaria, y que por su nivel de incremento despertó críticas de contribuyentes y la reacción de dirigentes de la oposición en el departamento.

En la coalición rechazaron el aumento impositivo, que según advirtieron en la mayoría de los casos ronda el 30%. El incremento se explica por una suba, según los nacionalistas, de hasta el 137% del componente de Servicio Urbano, referido a recolección de basura y limpieza.



En Canelones el ajuste de la contribución inmobiliaria estuvo acompasado al 7,8% del Índice de Precios al Consumo pero, además, en el último presupuesto la comuna incluyó un ajuste aplicable a la Tasa de Servicios para el año 2022. El tributo es enviado a las casas junto a la contribución inmobiliaria y otras tasas, y puede pagarse todo junto o hasta en seis cuotas.

La Intendencia de Canelones vincula la tasa creada en 1974 y actualizada en 1998 a los servicios por la gestión de los residuos. Por eso, desde el gobierno departamental justificaron que el valor llevaba años sin ajustarse, mientras la comuna había realizado distintas inversiones en el sistema de limpieza.



Fuentes de la Intendencia de Canelones dijeron a El País que el máximo del ajuste en la tasa fue de $ 500 por mes por padrón, y se aplica por ejemplo para clubes de campo o algunas zonas de la rambla costanera. En esos casos el ajuste anual es de $ 6.000.

Sin embargo, según aseguraron desde la comuna, el ajuste promedio implicó $ 219 por mes, unos $ 2.628 anualizados. En tanto, la administración estimó que 70% de padrones tuvieron un ajuste anual inferior a $ 1.200.



En promedio, según la intendencia, los contribuyentes pasarán a pagar por la tasa $ 450 mensuales con el ajuste incluido, unos $ 5.400 anualizados. En el recibo, al ajuste de esta tasa se sumó al 7,8% de contribución inmobiliaria.

Cruce político.

El incremento le valió críticas al intendente Yamandú Orsi. El diputado Sebastián Andújar (Partido Nacional) dijo a El País que una casa ubicada en un predio en la ciudad de Santa Lucía pagaba por año $ 6.842 y pasó a abonar $ 8.742. El predio tomado como ejemplo pagó $ 4.614 por contribución y $ 1.397 por servicio urbano en 2021, entre otros, al tiempo que para 2022 le cobraron $ 4.956 y $ 3.316 respectivamente, complementado con diversas tasas.



Para el legislador, el aumento es “inoportuno” en plena salida de una pandemia y porque supera la inflación y el IPC. “Me parece desmedido el porcentaje”, subrayó.

El director de Gestión Ambiental de Canelones, Leonardo Herou, afirmó a El País que el valor es “razonable para el modelo” de gestión de residuos instalado. Y agregó que “lo que se hace es adecuar una tasa a la realidad del departamento”. “Estamos haciendo un cambio muy fuerte en la gestión de residuos que nada tiene que ver con el servicio que había en la última actualización en la década de 1990”, sostuvo.



Si bien la tasa de servicio va en el mismo recibo de la contribución, Herou insistió con que tienen orígenes distintos. Andújar señaló que para los contribuyentes “se entiende como un mismo impuesto”.

Para el diputado nacionalista Alfonso Lereté, el intendente Orsi apela a este mecanismo porque no aprobó el fideicomiso y “entiende que no tiene los recursos económicos suficientes para afrontar la gestión”. “Porque no pudo aprobar el fideicomiso castiga al contribuyente. Tiene que entender que el dinero lo puede conseguir de otra manera”, afirmó. Esto en alusión a bajar los 300 cargos de confianza que tiene la intendencia y “dejar de contratar a figuras políticas del FA que no tuvieron un cargo en la última elección”, enfatizó.



El cabildante Álvaro Perrone manifestó su sorpresa por el aumento, y también lo relacionó al fideicomiso. “En esta situación de salida de la pandemia el aumento es, por lo menos, inoportuno. Desde el gobierno nacional están haciendo esfuerzos (para salir de la pandemia), no es momento para salir a recaudar así”, enfatizó.