Astori crítico con conformación de fórmula del FA: "Hubiéramos preferido un proceso más prolijo"

El ministro de Economía Danilo Astori aseguró este viernes que Asamblea Uruguay no comparte el procedimiento que siguió el candidato del Frente Amplio Daniel Martínez para elegir a su compañera de fórmula, Graciela Villar.



"Hubiéramos preferido un proceso hacia la decisión más prolijo", indicó Astori en rueda de prensa, y consideró que en el camino para elegir a la persona "se expuso a mucha gente". "Fue un proceso muy complicado, con permanente exposición pública", agregó.

"Por otro lado queremos decir que le habíamos propuesto al candidato otra persona", indicó el ministro, que prefirió mantener el nombre en reserva y que indicó que de todas maneras acepta la decisión tomada por Martínez.



"La última palabra la tiene él y me gustaría volver a reafirmar que para Asamblea Uruguay lo que está por encima de todo interés y de todas las prioridades es el futuro del país", expresó.



Astori aseguró que tuvo tres contactos con Martínez para hablar sobre la conformación de la fórmula y en ninguno el ex intendente de Montevideo mencionó a Villar como una posibilidad para ir a la candidatura.



Villar pertenecía al sector que lidera Astori hasta febrero de este año, mes en el que decidió irse junto con Enrique Pintado, ex senador y ex ministro de Transporte durante el gobierno de José Mujica, para darle su apoyo a Mario Bergara en la precandidatura del partido, mientras que Asamblea Uruguay había expresado su apoyo a Martínez.

Este viernes, después de ser presentada oficialmente por Martínez como su compañera de fórmula, Villar fue consultada en rueda de prensa acerca de su relación con Asamblea Uruguay. “Me fui por la puerta grande de Asamblea Uruguay”, dijo, y agregó que Astori junto a Mujica y el presidente Tabaré Vázquez conformaban la “trilogía” de líderes frenteamplistas que había permitido las tres administraciones consecutivas que el partido político consiguió.