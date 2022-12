Se archivó la investigación al exministro de Turismo, Germán Cardoso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este lunes fue archivada la investigación al exministro de Turismo, Germán Cardoso, tras una denuncia penal presentada por el Frente Amplio. Según detalló el fiscal Gilberto Rodríguez, "si bien puede haber eventuales irregularidades desde el punto de vista administrativo", no vio que las haya desde el punto de vista penal.

Como este es un archivo sin perjuicio, si surgen nuevos elementos "probatorios que permitan comprobar la eventual la responsabilidad penal de Germán Cardoso (...) habrá de reiniciarse o continuarse con la investigación", señala la resolución del fiscal, a la que tuvo acceso El País.

Según especificó Fiscalía, a pesar de este archivo, sigue adelante la investigación por la contratación de la empresa Kirma Services en las que aparecen involucrados Elbio Rodríguez —colaborador honorario de la administración del exministro— y el exadscripto de Cardoso, Daniel Reta.



En la denuncia presentada por el Frente Amplio se atendía a tres cuestiones: en primer lugar a la concesión del Hotel Serena; por otro, la asignación a la empresa Kirma, de Estonia, de una compra de publicidad digital "muy relevante" y en tercer lugar a la participación de las mismas personas en negocios hechos desde el Ministerio, "explícitamente para tener beneficio propio".

El caso

Durante la administración de Cardoso, Turismo autorizó la compra de US$ 700.000 en publicidad digital (a las firmas Kirma, Cisneros y Mediamath). En el caso de la empresa de Estonia nunca se llegó a efectivizar el pago porque el Banco República se vio impedido de hacer el depósito en cumplimiento con los mecanismos antilavado. Luego, la empresa hizo los trámites para ceder sus derechos a otra compañía de Miami (Sarasota) para cobrar US$ 280.000.



A fines de julio, el subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio, aseguró tras declarar por esta causa que nunca vio ningún manejo ilícito en el Ministerio y señaló que respondió "con total tranquilidad" sobre su gestión.



Por otro lado, Martín Pérez Banchero, exdirector de la cartera, apuntó a mediados de junio en Fiscalía contra Cardoso, al afirmar que este firmó compras de publicidad en vía pública y digital a favor de la empresa Kirma.



La comisión investigadora por las compras de publicidad en Turismo, que se extendió por más de dos meses en 14 sesiones, dejó a fines de noviembre dos informes. El Frente Amplio acusó a Cardoso de cometer "irregularidades" con un manejo "discrecional" de lo público.



Por su parte, Cardoso aseguró que "no ha habido en los informes la comprobación de una sola irregularidad, ni que se haya cometido un solo delito ni apartamiento de una sola norma legal", en diciembre pasado en diálogo con Subrayado (Canal 10).