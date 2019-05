Arbeleche salió al cruce del ministro: "Astori y el Frente Amplio no tienen noción de ahorro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Azucena Arbeleche, referente en economía del precandidato Luis Lacalle Pou, salió al cruce del ministro de Economía Danilo Astori quien ayer dijo que la oposición "no tiene noción" sobre el gasto público.

Arbeleche quien fue encargada de la Oficina de Deuda del Ministerio de Economía bajo el ministerio de Astori en el período anterior, dijo que "el gobierno ha hecho la plancha durante mucho tiempo", en declaraciones a Para empezar el día de Radio Oriental.



Arbeleche dijo "Astori y el Frente Amplio no tienen noción de ahorro porque si de 2004 hasta la fecha hemos observado aumento de gasto es porque Astori y el Frente Amplio no tienen noción de cómo ahorrar y de cómo el gasto se transmite en mejores resultados".



La asesora económica dijo que “hay que acabar con este gasto continuo y el darse la vuelta y pedirle a las personas que me paguen la fiesta”. "No se está respetando el dinero de los contribuyentes y se cree que las personas y las empresas pueden financiar de por vida estas cosas".



"El gobierno ha sido incapaz de generar ahorros en todo este tiempo", insistió Arbeleche quien concluyó: "Para bajar el gasto hay que gastar menos; no se necesita una ley para hacerlo".



El plan de gobierno de Lacalle Pou propone un ahorro de US$ 900 millones como una medida "conservadora".