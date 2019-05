Astori acusó a opositores de “no tener noción”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Danilo Astori festejó ayer en el teatro El Galpón los 25 años de Asamblea Uruguay y le entregaron su “monumento”. Con la voz quebrada, recordó la fundación del sector, defendió su gestión al frente de la economía y fustigó las propuestas que hace la oposición para bajar el déficit.

Astori se diferenció de la oposición. Señaló que la economía creció 16 años consecutivos, “pero no de cualquier manera” sino repartiendo. “El Frente Amplio es el único partido del Uruguay con un proyecto nacional (...) No he visto estrategias distintas, visiones de futuro. Solo veo personajes que se presentan como logros políticos”, afirmó.

En alusión a los precandidatos Luis Lacalle Pou, Ernesto Talvi y Juan Sartori consideró que “hay propuestas absolutamente insostenibles por falta de seriedad”. “Veo una competencia por quién va a bajar más el gasto público en el futuro, por parte de quienes no conocen absolutamente nada acerca de cómo funciona el gasto público en el Uruguay”, aseguró. Se escucharon aplausos y más aplausos y Astori prosiguió con sus críticas: “Todos queremos ser austeros, pero no podemos aceptar que se nos proponga bajar US$ 900 millones del gasto público y la última oferta que la conocí ayer es de US$ 1.000 millones”.

El ministro de Economía sostuvo que estos planteos de Lacalle Pou y Talvi implican “no tener noción” del gasto público “como herramienta de política económica y social”. “El gasto público es la principal herramienta de un gobierno de izquierda para hacer justicia en la sociedad”, concluyó. Otra vez se escucharon los aplausos.

Astori llamó a no confundirse y puntualizó: “No estoy proponiendo el despilfarro como seguramente alguien comente”. El ministro consideró que su propuesta es de austeridad y pidió “no engañarse” porque sin gasto público de calidad, “no hay transformación social”. “Quien conozca cómo funciona esta herramienta en el país, no puede hacer jamás esa propuesta porque es absolutamente insostenible, como lo es la propuesta de crear 100.000 puestos de trabajo”, advirtió acerca del compromiso de campaña de Sartori.

Astori dijo que esta semana escuchó a un candidato, al cual no identificó, que proponía “eliminar el déficit fiscal” bajando “todas las tarifas y todos los impuestos”. Sobre la misma idea, agregó que “la oposición navega sobre promesas irrealizables y contradicciones”.

“No le podemos pedir a la oposición, con quien tenemos visiones totalmente diferentes de país, que acepten que está todo bien. No le podemos pedir eso. Pero sí exigir que no digan más que todo está mal, porque es mentira. No podemos decir a la oposición que el Uruguay se fundó el 1° de marzo de 2005 porque no es verdad, pero sí podemos decir que algo pasó en estos 15 años”, afirmó.

Astori dijo que hay que exigir a la oposición “que no mienta”. “Que no nos falten el respeto. Que no agravien al presidente de la República. Eso sí se lo podemos pedir”, insistió. Otra vez, sonaron con fuerza los aplausos en El Galpón.

Por otro lado, Astori dijo que no está de acuerdo con la autocomplacencia de la izquierda. Consideró que “hay muchas cosas para mejorar y seguir avanzando”. “Tenemos la necesidad de un salto en calidad y cantidad y tomar el nuevo impulso que propone Daniel (Martínez) estar cerca de las preocupaciones de los uruguayos como el empleo, la seguridad y la vivienda”, finalizó. En el auditorio lo escuchaba el candidato Daniel Martínez, el presidente del Frente Amplio Javier Miranda y numerosos dirigentes de todos los sectores políticos de la coalición.

Monumento

No todo fueron críticas, también hubo lugar para la risa y los homenajes. “A Danilo hay que regalarle un monumento, hemos escuchado varias veces esta frase y bueno acá está el monumento”, dijo el humorista Germán Medina, quien se encargó de presentar la estatua con la cara del ministro de Economía. Astori bromeó con un chiste que hicieron los humoristas sobre la queja continua de los uruguayos. “Como dijo la pareja de compañeros, que nos alegra la noche, nosotros somos de esos a los que nada nos viene bien, porque en política y más allá del humor es bueno no enamorarnos de nosotros mismos”.



En el acto de la lista 2121 le entregaron a Astori una estatua con su cara. Foto: Valeria Gil.

Martínez y una ironía para la oposición

En el marco del acto de festejo por los 25 años de Asamblea Uruguay, el precandidato Daniel Martínez destacó la unidad y fraternidad con la que se está desarrollando la campaña del Frente Amplio.

“El FA hizo tres actos donde sumamos nuestros discursos en medio de una campaña fraterna. ¿Se imaginan algún otro partido con sus candidatos en un estrado? ¡Está bravo!”, señaló. Aunque no nombró directamente a nadie varios entendieron que hablaba de las diferencias existentes entre los precandidatos del Partido Nacional.

Martínez también se encargó de defender la línea económica que lleva adelante el ministro de Economía Danilo Astori. “Los gobiernos del FA han tenido un sustento formidable. cuando escucho las críticas sobre la economía uruguaya digo: ¡Cómo a nuestros vecinos les gustaría tener el 5% de la estabilidad que tiene Uruguay!”, afirmó en referencia a los cuestionamientos por el déficit fiscal. “Nos ha dado 15 años de estabilidad macroeconómica sobre la que podemos construir. Gracias Danilo. Gracias Asamblea”, finalizó.

En rueda de prensa, Martínez dijo que si bien apostará a un gabinete paritario y con renovación generacional, “el caudal de lo que ha hecho Astori y su equipo estará presente”. Indicó que siempre serán “una fuente de consulta” si es electo.