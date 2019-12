Arbeleche dijo que le "preocupan actitudes" del gobierno y reclamó más datos sobre empresas públicas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Azucena Arbeleche volvió este jueves a la sede del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Quien se desempeñara hasta 2014 como responsable de la Unidad de Gestión de Deuda de esa cartera llegó al edificio de Colonia y Paraguay como la futura titular de ese ministerio y junto al resto del equipo económico que la acompañará a partir del próximo 1° de marzo, cuando asuma la Presidencia Luis Lacalle Pou.

En la sede ministerial la esperaban el actual número uno del MEF, Danilo Astori, junto al resto de los jerarcas de ese ministerio.

Del encuentro –que se suma al que ya tuvieron a lo largo de esta semana otras autoridades ministeriales salientes y entrantes- participaron el subsecretario Pablo Ferreri, la directora de Secretaría, María Titina Batista, el de Presupuesto, Michael Borchardt, el coordinador de Inclusión Financiera, Martín Vallcorba, los directores de la OPP Álvaro García y Santiago Soto y Alberto Graña, presidente del BCU por el lado del actual gobierno. El equipo de las autoridades entrantes lo conformó, entre otros, Isaac Alfie (quien dirigirá la OPP), Diego Labat (futuro presidente del BCU), Fernando Blanco, y Marcela Bensión.

A la salida de la reunión Arbeleche dijo en rueda de prensa que la instancia dio “inicio a un intercambio de información”.

La futura ministra agregó que luego de la segunda vuelta del 24 de noviembre, ya como gobierno electo, habían pedido información adicional sobre las tarifas públicas y por qué “se había resuelto no corregirlas de acuerdo a los costos”. Días atrás, dijo, les llegó información al respecto, pero añadió: “En la reunión de hoy aclaramos que esa información no era suficiente, en particular nos preocupa la situación de caja con la que terminan las empresas públicas”.

“Estamos solicitando información de las empresas públicas para entender cuál es el motivo por el cual se resuelve no ajustar las tarifas públicas de acuerdo a sus costos”, dijo la economista.

Arbeleche dijo que García “tomó nota” del pedido y que espera tener la información requerida “en las próximas semanas”.



Consultada acerca de si la falta de estos datos la había molestado, Arbeleche respondió: “Me preocupan algunas actitudes de parte del gobierno y me preocupa que los números siguen estando de forma negativa, en particular el tema fiscal”.

Luego de la victoria de Lacalle Pou el actual gobierno dijo nuevamente -ya lo había anunciado en julio de este año- que hasta el fin del periodo no ajustaría las tarifas de las empresas públicas. Tradicionalmente esto ocurre todos los eneros.