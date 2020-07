Alcanzan acuerdo salarial y el ajuste será entre 2% y 4%

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras una semana de idas y vueltas en las negociaciones, una comisión integrada por delegados del Ministerio de Trabajo, el Pit-Cnt y las cámaras empresariales llegaron ayer a un acuerdo salarial que debe ser refrendado este mediodía por el consejo superior tripartito. Si no hay cambios de último momento, está previsto que se ratifique el acta con la pauta para el llamado período “puente” debido a la pandemia del COVID-19.

El texto de acta, que anoche era manejado en reserva por las partes, indicará la pauta y los lineamientos del gobierno para los consejos de salarios. También marcará las posturas de las cámaras empresariales y el Pit-Cnt, según confirmaron a El País los participantes de la negociación. La central sindical, por ejemplo, ya dijo que la pauta salarial es “globalmente insuficiente” porque no mantiene “el poder de compra del salario real de los trabajadores”, pero sí reconoce que ha habido “movimientos” del gobierno en dirección a lo planteado por los trabajadores. Se trata de un documento de consenso y, como tal, “puede dejar insatisfacciones a todas las partes”, dijo a El País una fuente empresarial.

La pauta del gobierno indica que los trabajadores cobrarán en enero de 2021 un ajuste nominal del 3% con opción de diferirlo a abril si hay afectación del empleo. El ajuste será de 4% para los salarios más sumergidos, según trascendió. El 30 de junio de 2021 habrá un ajuste de correctivo por inflación con reducción por la caída del PIB en 2020. Además, se fijará el 1° de enero de 2022 como el punto de partida de la recuperación salarial.

Pero, antes de eso, ahora en julio se debe aplicar un ajuste en los sueldos que es un correctivo por la inflación en los 152 convenios que se vencieron el 30 de junio. El viernes pasado se supo que en junio el Índice de Precios al Consumo (IPC) tuvo una baja y fue de 10,36% en el acumulado a doce meses, cuando el mes anterior había sido de 11,05%.



Así las cosas, el correctivo (que sale de la diferencia entre el aumento salarial que ya se otorgó y la inflación que hubo en el último año) varía según cada consejo de salarios. En la ronda anterior hubo diferentes ajustes para los sectores en su momento llamados como “en problemas”, “medios” y “dinámicos”. Los primeros tendrán ahora un ajuste que rondará el 4%, los medios cerca de 3% y los dinámicos 2%. Pero, según la estimación del Pit-Cnt, el promedio para la mayoría de los trabajadores variará entre 3 y 3,5%, según dijo a El País el director del Instituto Cuesta Duarte, Milton Castellanos.

El acta incluye los beneficios de los convenios anteriores (como presentismo, antigüedad o útiles escolares), salvo los que fueron dados por única vez.



El miércoles pasado los delegados empresariales sorprendieron al cuestionar el mantenimiento de determinados beneficios no salariales. El Pit-Cnt salió a decir públicamente que eso impediría llegar a un acuerdo. Pero después quedó claro que eso no era así y que serían muy pocos los beneficios que no mantendrían vigencia. Castellanos dijo a El País que “esa reconsideración ha sido fundamental” porque era “uno de los principales cuellos de botella” en la negociación. En cambio, el presidente de la Cámara de Industrias, Gabriel Murara, dijo a El País que “nunca estuvieron en juego los beneficios, fueron fuegos de artificio”.

La firma del acta será hoy al mediodía. Luego se convocará a los 24 grupos “madre” de los consejos de salarios y la idea es que allí se ratifique la pauta. De hecho, el acta dice que se plantea a los grupos que “atiendan los lineamientos”, dijo una fuente empresarial. El problema es que lo que define el consejo superior no es “vinculante” y siempre queda abierta una posibilidad a que alguien pueda plantear que se negocie un nuevo convenio. Castellanos dijo que formalmente cada grupo lo tiene que discutir y votar, pero las cámaras apuestan a que no haya discusiones.