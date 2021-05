Acceso a vivienda: Lacalle dijo que camino judicial "de alguna manera" desvirtúa acción del Estado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente de la República Luis Lacalle Pou consideró que el rechazo por parte de la Justicia al reclamo realizado por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) respecto a una multa que debe pagar "de alguna manera" desvirtúa las acciones del Estado "para facilitar las viviendas".

El MVOT había reclamado contra una multa de $ 4 millones por no haber dado todavía solución habitacional a dos familias del asentamiento Nuevo Comienzo que, mediante un recurso de amparo, solicitaron tener acceso a una vivienda digna. La Justicia ya ha condenado a la cartera -en primera y segunda instancia- a darles un hogar a tres núcleos familiares, pero se cumplió con lo ordenado solo en un caso.



"Es un fallo judicial y como tal se deberán agotar las instancias y respetarlo", dijo el mandatario en una rueda de prensa recogida por Telemundo, y aclaró que aunque se deben cumplir no siempre se comparten los fallos judiciales.



Lacalle Pou recordó que en muchos casos las personas han esperado a acceder a una vivienda mediante los mecanismos previstos por el Estado, en vez de ir por la vía judicial. "Fíjense lo que se puede dar. ¿Cuántos uruguayos hay que necesitan vivienda? Miles. Se calcula que hacen falta más de 60.000 viviendas", expresó.



"Hay mucha gente que está formando comisiones Pro Mevir, gente en cooperativa, gente en algún otro sistema de construcción, que ha esperado mucho tiempo y que ha pagado una cuotita, que ha hecho algún ahorro y que no ha recurrido a la Justicia", agregó.



Lacalle Pou recordó que en la Constitución se prevé el derecho al goce de una vivienda, pero indicó que para lograrlo son necesarios los instrumentos que ofrece el Estado.



"Si el camino es la Justicia -que la gente está en todo su derecho- estaríamos de alguna manera desvirtuando lo que el Estado, todos nosotros, hemos hecho para facilitar las viviendas", consideró.



En la misma línea, el presidente aseguró que las expectativas están puestas en "generar recursos bastante más abundantes" y "ser más eficientes en la solución de la vida de esos compatriotas".

Por su parte, el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, ya se había referido al respecto de esta situación y, durante un discurso en el Senado, criticó los fallos que concedieron estos recursos de amparo y condenaron a la cartera que dirige su esposa.



Ahora, Manini Ríos elaboró un proyecto de ley, que al momento tiene tres artículos, que busca dar una interpretación más acotada al artículo 45 de la Constitución (norma que consagra el derecho de todos los uruguayos a "gozar de vivienda decorosa") y que propone establecer a texto expreso que la carta magna "no establece el deber del Estado de proveer de viviendas a las personas que carezcan de ella, sino (que) le asigna el poder-deber de fijar políticas públicas a través de la ley, que propenderán a la obtención de una vivienda decorosa, higiénica y económica de todos los habitantes".