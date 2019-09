Reconstruyen el crimen de Hernán Fioritto en un campo de la Republicana

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Casi cinco horas duró la reconstrucción del crimen de Hernán Fioritto, el joven de 21 años que falleció el 4 de noviembre de 2016 luego de ser baleado por hinchas del Club Nacional de Football el 28 de setiembre en una plaza de Santa Lucía (Canelones) cuando, junto a otras personas, festejaba el aniversario del Club Atlético Peñarol.

El episodio también dejó a otros dos parciales aurinegros lesionados.



La reconstrucción se llevó a cabo desde las 10 de la mañana de ayer en el predio de la Guardia Republicana y se extendió hasta las 15. En una primera instancia el procedimiento se iba a realizar el 14 de agosto en el lugar donde ocurrió el hecho, pero el juez de Santa Lucía, Humberto Verri, prefirió postergarlo a raíz de que la Policía detectó amenazas en redes sociales entre los parciales de Nacional y Peñarol.



Justamente Verri fue el que estuvo a cargo de la diligencia de la reconstrucción en la que participaron las 15 personas encausadas -tres de ellas están en prisión- la fiscal Méndez, una médica forense y los abogados defensores.



Una vez finalizada la reconstrucción, la fiscal Letrada de 2° Turno de Las Piedras, Silvia Méndez, dijo que desde su punto de vista “no es coherente” que al día de la fecha algunos implicados por el caso estén en prisión y otros no, cuando todos tienen una misma tipificación.



Cabe recordar que en diciembre de 2018 más de una docena de los detenidos por el crimen quedaron en libertad, ya que la Fiscalía no presentó una acusación contra ellos y el nuevo Código del Proceso Penal establece que pasado determinado lapso nadie puede continuar detenido preventivamente sin una imputación.

Reconstrucción del crimen de Fioritto en un campo de la Republicana. Foto: Francisco Flores

Se trata de un “tema jurídico complejo” de interpretación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP) y su aplicación a los procesos iniciados por el anterior código, explicó Méndez que desde marzo de este año está a cargo del caso.



La fiscal dijo que “el proceso se ha demorado por distintas razones” y argumentó que una de ellas fue “la presentación de diversos recursos de apelación por parte de los propios defensores” y eso “ha llevado a que se retrase todo más”.



“Por ahora hay pericias pendientes, hay una solicitud de ampliación del protocolo de autopsia -que la realiza el ITF (Instituto Técnico Forense)- y después prácticamente más nada, salvo que alguien pida más pruebas”, indicó la fiscal y explicó: “Esto tiene que continuar hasta llegar a una sentencia de condena, por ahora no están condenados, solo procesados”.



Verri, por su parte, dijo a El País que durante la reconstrucción del crimen no percibió “nada como para cambiar la carátula” del caso.



“Es un tema de Fiscalía también, por ahora se mantendría la carátula y bueno se verá a estas alturas una sentencia definitiva y la responsabilidad de cada uno de ellos”, agregó.



En cuanto a que tres personas estén en prisión y el resto de los implicados en libertad, Verri coincidió con la fiscal Méndez. “Yo pienso lo mismo y hasta está en el expediente escrito que eso atenta hasta contra la dignidad de quien está preso”, sostuvo.



“No es coherente que haya personas en libertad y otras en prisión”. La liberación de los detenidos había despertado la polémica entre los fiscales por el tipo de norma que debió aplicarse en el caso.



Verri había otorgado la excarcelación de los acusados en base al dictamen de la fiscal adscripta de Las Piedras, Alba Regueira. La titular estaba con licencia médica. La antigua fiscal del caso, Mónica Castro, cuestionó en su momento la liberación de los imputados. Verri explicó que la Fiscalía es quien tiene el interés en que la persona se mantenga privada de libertad o no.



“En determinado momento una fiscal entendió de que no, que no había interés, que correspondía con fundamentos de derecho, jurídicos, que sí, que habría que darle libertad a estas personas”, indicó.



“Cómo puede ser que haya tres personas que están viendo que todos los demás involucrados están en la calle y ellos presos. Más allá de la cul