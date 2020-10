Policía intervino una fiesta de 400 personas: "Había DJ, equipos de alto costo y barra de bebidas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Jefatura de Policía de Maldonado informó que en la noche del sábado se intervino en una fiesta de aproximadamente 400 personas, que se realizó en un local ubicado en la ruta 39 a la altura del kilómetro 48.800.

Cerca de las 02:00 personal del Departamento de Leyes Especiales pertenecientes a la Zona Operacional IV, en apoyo al personal de la Dirección de Higiene de la Intendencia de Maldonado se presentaron al lugar tras ser alertados.

Al llegar interrogaron a las personas que estaban vinculadas a la organización del evento y se les realizó la notificación "de rigor de acuerdo al protocolo preventivo para el contagio", informó la jefatura.

Además se dispuso inmediatamente el cese de la actividad, así como la evacuación de todas las personas que se encontraban en el lugar.

Las autoridades policiales y municipales informaron a la Fiscalía de Primer Turno de San Carlos y se dispuso "el emplazamiento de uno de los responsables para su despacho".

El director director de Salud, Neris García, dijo a Fm Gente que también se aplicó una multa a los organizadores. "No obstante, en la noche del sábado se disolvieron otras fiestas, que si bien no eran tan grandes como estas, están prohibidas por el decreto de la Presidencia de la República", informó.

Por su parte, el director de Higiene de la comuna, Jorge Píriz indicó que encontrar la fiesta no fue fácil porque no se contaba con una ubicación exacta. "Había ómnibus y la mayoría de la gente era de Montevideo y Canelones".



No era "una fiesta de amigos. Estaba muy bien organizada, con DJ y equipos de alto costo, con barra de venta de bebidas. Y se mueven por las redes. Fue en una chacra que está habilitada como un ‘club house’ y estamos buscando, con el director departamental de Salud, de realizar alguna otra cosa para tratar de evitar estas fiestas, porque ya hay muchos organizadores que toman la multa como parte de los costos", explicó.

Píriz también aseguró que no se trató de la única fiesta que se realizó durante el fin de semana: "También hubo una fiesta grande en la zona de Punta del Este, en el Golf. También se pudo disuadir y quedó sin efecto. Y hubo otra en La Barra", destacó.