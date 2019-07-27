Niña de 4 años murió a golpes en Rivera; su padrastro y la madre fueron a prisión

FEMICIDIO

En la tarde del jueves la niña fue internada de gravedad por los golpes recibidos por su padrastro y antes de ser trasladada a Montevideo falleció.

Una niña de 4 años fue asesinada a golpes en Rivera en la tarde del jueves por su padrastro, según informó la Jefatura de Rivera.

La niña, Ana Clara Da Silva Palombo fue llevada el jueves en estado de gravedad al hospital, el que debido a las lesiones resolvió el traslado a Montevideo. Pero durante el viaje, entre Durazno y Sarandí Grande la niña falleció.

Al retornar a Rivera junto a la madre, el padre de la niña enterado del fallecimiento denunció ante la Fiscalía la "sospecha de malos tratos de parte del padrastro", dijo a El País el coordinador de Jefatura de Rivera Riber Aquines. Esto dispuso de inmediato la detención del padrastro, un hombre de 31 años e iniciales J.P.D.S.A. A su vez en la mañana de hoy sábado se dispuso la detención de la madre de 26 años para aclarar si la niña venia siendo víctima de agresión hacía tiempo.

La fiscal Valentina Sánchez solicitó a la jueza de séptimo turno Isabel Belé la formalización del padrastro "por reiterados delitos de violencia doméstica especialmente agravados, un delito de homicidio muy especialmente agravado, reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados y agravados especialmente por tratarse de persona con autoridad sobre la víctima, por aprovecharse de su condición de responsable de la atención de la víctima, por cometerse contra una niña, todos en régimen de reiteración real en calidad de autor". En el caso de la madre pidió la formalización por "reiterados delitos de violencia doméstica especialmente agravados por cometerse contra una mujer menor de 18 años, un delito de homicidio muy especialmente agravado, ambos en calidad de cómplice, un delito de omisión a los deberes inherente a la patria potestad en calidad de autora, todos en reiteración real".

Finalmente la Justicia dispuso la formalización del padrastro y la madre de la niña por 180 días de prisión preventiva.

Al hombre lo imputaron por un delito de homicidio especialmente agravado por femicidio, por reiterados delitos de violencia doméstica y por abuso sexual.

La madre, por su parte, fue imputada por un delito de homicidio especialmente agravado en calidad de cómplice y por reiterados delitos de violencia doméstica.

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El colectivo Mujeres de Negro publicó en Twitter que "el padrastro tras discutir con su mamá se desquitó" con la niña.

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La pareja tenía un hijo en común menor a Ana Clara que según informó Jefatura a El País quedó al cuidado de otros familiares.

