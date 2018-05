Maniobras de "phishing" contra clientes del BROU

Cerca de un centenar de clientes del Banco República (BROU) sufrieron un estafa por US$ 25.000 mediante una maniobra de "phishing", según informó ayer la propia entidad financiera oficial. Los servicios de seguridad del banco lograron abortar la operación delictiva y ya se encuentra devolviendo el monto total asociado a la maniobra.

Además, el BROU anunció que procedió a entablar las acciones legales correspondientes contra los responsables de la medida. El banco también informó que continuará devolviendo el dinero sustraído a medida que se compruebe el perjuicio ocasionado.

Los clientes del banco uruguayo no son los primeros en ser afectados por el "phishing", la maniobra se ha producido a lo largo y ancho del mundo alcanzando a diversas compañías y bancos.

Se trata de una técnica de fraude que permite a delincuentes obtener información confidencial, como nombres de usuario y contraseñas, haciéndose pasar por una comunicación confiable y legítima de una institución financiera.

Por lo general, los estafadores realizan envíos de correos electrónicos solicitando la actualización de datos, con links que llevan a páginas que imitan las webs de las instituciones financieras y a través de las cuales se obtiene la información confidencial.

Precaución.

El banco informó que jamás le solicitará a sus clientes por ningún medio la contraseña, información sobre sus tarjetas de crédito, débito o prepagas ni los códigos generados por su llave digital o token. "No es política del BROU contactar a sus clientes solicitando este tipo de información", indicó el comunicado oficial.

En esa línea, la entidad financiera oficial recomendó a sus clientes que antes de iniciar la sesión para ingresar a operar con eBrou, confirme que la dirección web sea la correcta (www.canales.brou.com.uy) y que se corrobore que en la barra del navegador aparece el candado que indica la autenticidad del sitio.

También recomienda que no se acceda a eBrou mediante links incluidos en correos electrónicos, mensajes por celular u otros medios no esperados provenientes de Internet o a través de buscadores como Google, Yahoo o Bing.

Plataformas.

La estafa que venían sufriendo clientes del banco se viralizó como mensaje de audio en WhatsApp. Una voz femenina narraba un caso con lujo de detalles y daba consejos de seguridad. De hecho, también hay denuncias sobre "phishing" mediante otras plataformas, entre ellas WhatsApp, Facebook y Google Play, según informó el portal especializado The Next Web.

"Los estafadores se basan en el hecho de que es más probable que las personas confíen en un mensaje si proviene de uno de sus contactos conocidos o de una compañía cuyos servicios están usando", explicó la publicación.

Con respecto a WhatsApp recomienda actualizar la aplicación desde el sitio oficial y comprobar que se ha obtenido acceso a la última versión.

Se llevan US$ 100.000 mediante una estafa

Una maniobra ilícita cometida en octubre del año 2017 en la sucursal San Carlos del Banco República terminó con un particular enviado a prisión por el delito de estafa. Se trata de Martín Pérez Goñi, poseedor de antecedentes penales. Además, fue procesado sin prisión un funcionario del banco y un particular, según informó ayer Maldonado Noticias.



La maniobra consistió en que un grupo de personas llegó a la sucursal a última hora y se presentó como representantes de una cooperativa y retiró US$ 100.000. Posteriormente, el grupo intentó hacer la misma maniobra con letras de cambio por US$ 350.000 en una sucursal de Montevideo pero fueron detectados y denunciados.



La Policía detuvo de inmediato a los autores de la maniobra. Sin embargo, la defensa de los imputados había presentado un recurso de inconstitucionalidad, tras fallar la Suprema Corte de Justicia negando la demanda, el juicio se retomó de inmediato y se conoció la decisión del juez de San Carlos.



No fue posible localizar los US$ 100.000 cobrados en la sucursal San Carlos y se pidió la captura nacional e internacional de una mujer conocida como "Laura".