Investigan: hallaron un taxi abandonado y el cuerpo del taxista a pocos metros

POLICÍA

El cuerpo del trabajador fue hallado en un descampado a pocos metros del taxi. El fiscal confirmó que se trató de "una muerte violenta" y se investiga.

En la madrugada de hoy miércoles un taxi fue hallado en un camino cercano a la ruta 102, en la zona del Estadio Campeón del Siglo.

Fuentes de la investigación dijeron a El País que la Policía llegó al vehículo a través del propietario del taxi, que utilizó el GPS cuando se dio cuenta de que el trabajador debía relevar su turno a las 00 horas y no se había presentado. En el momento en que encontraron en auto, en el camino 7 cerros, dos de los asientos estaban incendiados.

Esta mañana, a varios metros del lugar, encontraron el cuerpo del taximetrista, un hombre de 36 años que hacía dos meses manejaba el taxi.

El fiscal Juan Gómez confirmó a El País que se trató de una "muerte violenta" y que a simple vista el cuerpo presentaba "golpes contundentes".

Gómez dijo que falta el celular de la víctima y que en cambio, el dinero estaba muy bien resguardado.

Los investigadores analizan ahora el último viaje realizado por el hombre y trabajan con las cámaras de seguridad que se encuentran en el recorrido que haya hecho.

