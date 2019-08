Femicidio en Artigas: mató a su mujer de 40 puñaladas

Un hombre de 57 años mató a su esposa de 47 años de 40 puñaladas en la noche del viernes en el barrio San Miguel de Artigas.

Sobre las 20:30 horas la pareja tuvo una intensa discusión en la esquina de Berardina Fragoso de Rivera y Bernabé Rivera. Marisa Severo Núñez circulaba en su auto cuando el hombre de iniciales A.P.L. la interceptó en otro vehículo, según dijo a El Paísel jefe de policía de Artigas Walter Britos.



Allí en la vía pública el hombre tomó un cuchillo y la apuñaló. Según evaluaron los técnicos forenses falleció en el acto de 40 puñaladas.



El hombre se dio a la fuga en la zona del Polígono donde sobre las 0:30 horas se entregó a la policía dijo Britos. Si bien se manejó que el hombre atropelló a la mujer en la vía pública, Britos dijo que esto no ocurrió.



El fiscal Raúl Iglesias dispuso que el hombre compareciera hoy sábado ante la justicia.



Marisa Severo Núñez había denunciado a su pareja por violencia doméstica.



INFORMACIÓN ÚTIL

Violencia doméstica: a dónde recurrir

Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:



Desde una línea fija 08004141

Desde celulares *4141



El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.

Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.



¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)



• Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.

• Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.

• Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.

• Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.

• Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.

• Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.

• Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.

• Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo

• Cambiar las rutinas si te persiguen.

• Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía