Extienden prisión a policías corruptos de la Zona IV de la Jefatura de Montevideo

Los agentes policiales ingresaron a la casa del comerciante, ubicada en Nueva Helvecia (Colonia) sin una orden de allanamiento. Sabían que el hombre estaba siendo investigado por estafa y que tenía plata, y ese 22 de mayo de 2019 le dijeron que ellos dejarían sentado que no encontraron nada dentro de la vivienda si a cambio les entregaba $ 500.000.

Él respondió que no tenía esa suma de dinero, a lo que los policías decidieron trasladarlo a la sede de la Zona IV de Montevideo. Al llegar a ese lugar lo amenazaron diciéndole que lo iban a enviar al Comcar dentro de una celda con ocho personas y que ahí lo matarían.



“¿Cuánto?”, fue la pregunta de la víctima ante esa situación. “$ 500.000”, respondieron los policías. El hombre ofreció darles todo lo que tenía: $ 270.000. Fue ahí que la víctima salió de la unidad policial y fue a una sede bancaria, sacó el dinero y se los dio a los agentes. Ellos le dieron $ 5.000 para que se tomara un taxi de regreso a Colonia.



La Policía de ese departamento se enteró de la detención del hombre porque un familiar se presentó a la seccional ya que no sabía dónde estaba la persona.



La maniobra de los agentes era realizar allanamientos a bocas de pasta base y robar la plata de los narcos. Los policías les decían a fiscales y jueces que precisaban una orden de allanamiento para entrar al lugar y capturar a una persona. Luego de apoderarse de la plata explicaban ante los operadores judiciales que no habían encontrado nada en las bocas.



Luego de una investigación a cargo de la fiscal de Rosario Ana Laura Roses, el 29 de mayo fueron imputados seis policías por los delitos de asociación para delinquir, privación de libertad y peculado con la medida cautelar de prisión preventiva por 150 días.

Todos pertenecían a la Zona Operacional IV de la Jefatura de Policía de Montevideo. Más tarde se imputó a un séptimo agente a la misma cantidad de días en prisión preventiva.



Cumplida la fecha de la medida, la fiscal Roses volvió a solicitar más días de prisión para seguir con la investigación y presentar la acusación final contra los agentes.



“Tuvimos audiencia por los dos casos”, indicó Roses a El País y explicó que si bien las dos investigaciones se encausan dentro de un mismo caso, son independientes. El jueves 7 de noviembre, en Montevideo, hubo una audiencia para solicitar la prórroga del séptimo agente detenido.



Se realizó en la capital “porque aun está en discusión la competencia de si es en Montevideo o en Rosario” donde se tiene que realizar la investigación sobre el último policía detenido, explicó la fiscal. “Yo solicité 90 días (de prisión preventiva) y la sede me dio 45 porque entendió que era excesivo el plazo y que 45 era tiempo suficiente para presentar la acusación”, agregó.



Por otro lado, el viernes 8 de noviembre se realizó una audiencia por video conferencia con el Tribunal de Apelaciones. Esta instancia se dio luego de que en octubre la fiscal solicitara la prórroga de 60 días de prisión para los otros seis agentes y la defensa apelara. “El Tribunal confirmó la prorroga de esos 60 días”, indicó Roses y agregó: “seguimos investigando los dos caso. Son hechos complejos y que ameritan investigaciones complejas”.

Marcos Pacheco y Juan Carlos Fernández Lecchini, abogados defensores de tres de los policías imputados, señalaron que “la fiscal no aportó una sola prueba nueva a la carpeta” investigativa.



“No entendemos por qué la fiscal está estirando tanto si los tuvo a todos 150 días en una prisión preventiva”, agregaron.



Ahora la fiscal Roses cuenta con 60 días, en el caso de los seis efectivos, y 45 días en el caso del séptimo, para presentar la acusación final.