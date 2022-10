Emplazaron a tres menores por asesinato en el Parque Rodó

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los tres adolescentes que habían sido detenidos este domingo por el homicidio de un joven de 20 años en Parque Rodó fueron ayer emplazados y quedaron así a disposición de la Justicia. Se espera por el resultado de algunas pericias, según informó el director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech.

El fiscal de Adolescentes Ricardo Chiecchi no logró reunir los elementos como para imputar a los acusados, por lo que ahora los tres adolescentes tendrán que fijar domicilio y no podrán modificarlo sin dar aviso al Tribunal, así como también se les dispuso el cierre de fronteras.



Fuentes del caso indicaron a El País que un cuarto individuo, que se busca desde el domingo, sigue prófugo, y se presume que se trata del autor del homicidio.

Caso

Los hechos tuvieron lugar el pasado domingo, en horas de la madrugada, cuando dos grupos de jóvenes se encontraron en la esquina de Juan Paullier y Gonzalo Ramírez.



Según informaron a El País, fuentes de la Policía, uno de los grupos salía de una discoteca de la zona cuando comenzó una discusión con el otro. No se trató de un “ajuste de cuentas” o algo relacionado con las drogas, sino de algo circunstancial, añadieron.



El conflicto subió de tono cuando desde el grupo del joven que luego fue asesinado se arrojó un objeto que impacto en el otro grupo.



El desenlace dejó el saldo de un muerto, con un tiro en la cabeza, sobre la calle Gonzalo Ramírez.



El joven de 20 años fue encontrado por policías que patrullaban la zona cerca de las 4:40 de la mañana; estos se acercaron cuando escucharon una detonación.

Mientras varias personas escapaban corriendo de la zona, los oficiales trasladaron al joven aún con vida hasta el centro médico más cercano, la Asociación Española. La víctima falleció a los pocos minutos de que fue ingresado.



Vecinos de la zona consultados por El País dejaron ver su preocupación ante los reiterados hechos de violencia y la portación de arma por parte de menores.



La víctima no tenía antecedentes y el arma homicida no fue encontrada en el lugar de los hechos, por lo que crece la posibilidad de que el cuarto menor sea el responsable del asesinato.



Asesinatos como este forman parte en la estadística del Ministerio del Interior. Se los denomina altercados espontáneos (no domésticos) ya que no tiene relación con “ajustes de cuentas”, conflictos por drogas o violencia doméstica.



Según el balance semestral de 2022, se trata del 11% de los homicidios consumados.

Policía

Por otro lado, un efectivo policial que había salido a bailar con un compañero fue asesinado el domingo en las inmediaciones de una discoteca en la zona de Cordón en Montevideo.



Según informó el Ministerio del Interior el efectivo había concurrido a “El Barzón” y tras retirarse del local cerca de las 5:20 fue apuñalado.



Junto a él se encontraba otro policía, de 33 años, que al ver la situación realizó un disparo disuasivo con su arma de reglamento.



El herido fue trasladado en un auto particular a un centro asistencial pero falleció unas horas después por la herida recibida en su abdomen.