Detectan más casos de extorsión de falsos policías paraguayos

Hay más casos de extorsión y estafa por parte de criminales que se hacen pasar por policías y fiscales paraguayos. Los impostores acusan a las personas de acosar sexualmente a menores a través de las redes sociales y envían mensajes de WhatsApp solicitando dinero a cambio de que no se inicie un juicio penal.

La maniobra comienza a través de Facebook cuando una aparente mujer paraguaya le envía una solicitud de amistad a un hombre uruguayo y luego le envía mensajes por el chat. Comienzan a conversar y después ella le pide su número de teléfono para continuar la charla por WhatsApp.



La mujer luego le envía fotos íntimas y le exige que él también le mande. Al día siguiente el usuario engañado recibe una nota de voz vía WhatsApp del policía y el fiscal quienes le informan que la persona con la que intercambió fotos íntimas era menor de edad y su madre realizó una denuncia.



Estas autoridades falsas le dicen, asimismo, que no iniciarán un juicio penal a cambio de que transfiera una suma de dinero a una cuenta bancaria.



El departamento de Delitos Informáticos de la Dirección de Crimen Organizado e Interpol está llevando a cabo la investigación de este grupo criminal y el abogado Diego De Pazos dijo a El País que la semana pasada tuvo tres consultas por parte de víctimas de extorsión y estafa. Las primeras denuncias al respecto se recibieron en el mes de marzo.



El comisario Juan Rodríguez -quien encabeza la Dirección del Ministerio del Interior- aseguró que en total las denuncias hacia este grupo de delincuentes son solo cinco porque la gente no se anima a denunciar dado que hay fotos íntimas de por medio.

Los audios

La última víctima de esta maniobra que se contactó con el abogado De Pazos recibió una nota de voz por parte de un número de celular con la foto de un policía uniformado. “Buenas tardes señor Rodríguez, le saluda el agente Rodrigo Villalba de la Unidad N° de Filadelfia (Paraguay)”, comienza diciendo el policía falso.



Luego indica que se necesita comunicar de manera urgente “por la denuncia formal y grave” que tiene el uruguayo “en su contra por acoso sexual a la niña menor de edad Romina Cañetes”, nombre de la supuesta chica con la que intercambió fotos íntimas.



El policía paraguayo dice que quizá se pueda llegar a un acuerdo con la madre de la niña antes de comunicarse con la embajada de Uruguay para que “se dicte una orden de captura internacional”.

Durante todo el audio el delincuente no solo utiliza la terminología de la Justicia, sino que también se escucha el sonido natural de una fiscalía o de una comisaría.



Otra de las estrategias de extorsión, según conversaciones de WhatsApp a las que tuvo acceso El País, implica que un supuesto periodista paraguayo le hable a las víctimas y les diga que va a divulgar su caso al igual que sus fotos íntimas. Y agrega una foto de dos reporteros de un canal.

Una víctima

El 27 de marzo de este año, un hombre de 40 años fue víctima de la maniobra. La mujer “me preguntó por mi profesión, a qué me dedicaba, hasta que comenzó a insistir en que le mandara fotos -a lo que accedí- para luego continuar insistiendo que le enviara fotos de tenor más erótico, puntualmente desnudo”, indica la denuncia que presentó el hombre ante Fiscalía.



El escrito al que accedió El País continúa señalando: “Al día siguiente recibí un audio de una persona que expresaba ser la madre de la interlocutora, aduciendo que me denunciaría ya que la hija era menor de edad y yo me encontraba cortejando con ella, así como intercambiando fotografías”.



Al día siguiente recibió un mensaje de un policía y un fiscal que le exigieron 200 dólares. Le enviaron los datos de la cuenta y el hombre transfirió el dinero.