Buscan a mujer de 27 años desaparecida; expareja declaró ayer y luego se suicidó 

Efectivos policiales de Canelones y Florida buscan a una mujer de 27 años denunciada por su expareja como desaparecida desde el 12 de enero, informaron fuentes del Ministerio del Interior a El País.

Hoy se realizó un rastrillaje por tierra y aire, con un helicóptero, en el área de San Ramón (Canelones) y zonas aledañas, como Chamizo (Florida). La búsqueda se retomará el viernes a las 08:00 horas. Por el momento, chequean las cámaras de la zona.

Carolina Escudero, que vive en Las Piedras (Canelones), fue vista por última vez el 11 de enero por parte de su expareja en San Ramón. Ambos estaban separados desde el 31 de diciembre pasado.

De acuerdo a la información preliminar, la mujer ahora desaparecida fue especialmente a San Ramón para encontrarse con el hombre para llevarle ropas y otros objetos. Al llegar la mujer al tambo local donde su expareja trabaja, lo encontró con otra mujer con quien tenía un vínculo desde el 20 de noviembre pasado.

El hombre declaró ante la Justicia hasta las 01:00 horas de hoy por "varias inconsistencias" en su relato. Señaló que estuvo con la mujer en la ciudad de Chamizo.

Estaba citado a declarar esta mañana ante la Fiscalía. No obstante, este jueves a las 08:30 horas efectivos lo encontraron ahorcado en el tambo donde trabajaba, ubicado en el kilómetro 2 de la ruta 63. En el lugar donde se suicidó, el hombre dejó una nota en la que señaló que "no tenía nada que ver, y que lo iban a acusar de algo que no había cometido".

Hasta el momento, se logró incautar ropa de la mujer "con manchas de sangre" y un rifle, propiedad del hombre que se suicidó en las últimas horas.