Policía anuncia patrullajes en zona donde vecinos se armaron por robos

El coordinador de la Jefatura de Canelones aseguró que están "diagramando operativos a través de patrullas rurales y otro tipo de herramientas, como las mesas de seguridad ciudadana".

El coordinador de la Jefatura de Policía de Canelones, Víctor Trezza, dijo en radio Monte Carlo que van "a cambiar la situación con una presencia más efectiva" en Cuchilla de Rocha donde los vecinos se juntaron y salen armados a patrullar a raíz del aumento de los robos.

Reconoció que aumentaron los robos en "zonas tranquilas" como Cuchilla de Rocha, pero también se debió intervenir por hurtos en Ciudad de la Costa y La Floresta.

"Estamos diagramando operativos a través de patrullas rurales y otro tipo de herramientas, como las mesas de seguridad ciudadana" donde participan los vecinos, informó Trezza.

El coordinador de la Jefatura agregó que van a derivar los casos de hurtos a la Dirección de Investigaciones para intentar capturar a los delincuentes.

El jefe de zona, Pío Ramón Santos, dijo en la reunión que mantuvo con los vecinos que los recursos son menguados, que muchos de ellos fueron destinados a la zona costera, pero se intentará responder a las inquietudes de los vecinos. Pidió que se denuncien los ilícitos, porque si no es difícil que sus jerarcas le destinen más recursos. Comentó que hay un solo móvil policial para la zona, lo que "es irrisorio". Si está en un procedimiento no puede concurrir a otro lugar.

En las noches salen grupos de vecinos a patrullar, son entre 12 y 14 en total. Lo hacen con armas de diverso calibre y dispararon en varias ocasiones. "No es lo que nos corresponde hacer pero no nos queda otra, ya que la Policía no está previniendo ni reprimiendo", dijo uno de los vecinos que prefirió no ser identificado. "Salimos con armas, con el peligro de herir a alguien y terminar en prisión, en vez de los ladrones", agregó.



Uno de los menores enviado al INAU mató a un hombre de 70, tras una discusión de sexo por dinero.

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