Patronal del taxi quita el beneficio "cero ficha"

Trabajadores consideran que la decisión es una mala idea.

Ayer comenzó a regir la nueva medida que elimina la modalidad "cero ficha" de los taxis solicitados por radio, de lunes a viernes desde las 12:00 hasta las 18:00 horas. De esa forma, el viaje ya no se empezará a cobrar cuando el usuario se sube al taxi, sino que se hará una vez que la llamada llega a la central y el conductor acepta la solicitud.

"El objetivo es garantizar la mayor asistencia de trabajadores hasta el punto de recogida de los usuarios, que era la queja que había. Se hace en ese horario debido a que es el momento en el que hay más demanda y para que el trabajador tenga una mayor motivación", explicó Oscar Dourado, asesor y ex presidente de la Patronal del Taxi.

Según dijo Dourado a El País, lo que sucedía antes era que un conductor aceptaba un viaje que llegaba a la central de radio, pero en el camino, si una persona le hacía señas desde la calle, el trabajador tomaba ese viaje y no llegaba a buscar al otro pasajero. De esa forma, podía bajar la bandera en el momento "y lograba llevarse unos pesitos más a la casa", aunque no cumplía con el sistema de radio.

"La población quiere más viajes en taxi, y en ese horario, para tener una mayor adhesión y compromiso por parte de los taximetristas, lo que se hace es cobrar la tarifa vigente marcada por el Ministerio de Economía (MEC)", indicó el ex presidente de la Patronal de Taxis. "Estamos hablando de que en un viaje promedio pueden llegar marcando entre 8 y 10 pesos más, no estamos hablando que va a ser $ 100 o $ 200. Cuando a vos desde la operadora te dicen que un coche está a tres minutos, no debe de estar a más de 5 cuadras, y 5 cuadras son $ 7", explicó Dourado. Asimismo, resaltó que "la nueva medida se va a aplicar en todas las radios taxis".

Al ser consultado sobre si la disposición tomada los perjudicará frente a la competencia de Uber, Dourado expresó: "Más perjudicados de lo que estamos, no vamos a estar".

"Hoy (por ayer) Uber cobró hasta tres veces más la tarifa que a ellos se les ocurrió cobrarle a la población y nadie les dice nada", se quejó. "En nuestro caso no nos estamos apartando en absoluto de nuestra tarifa. No estamos haciendo nada ilegal, eso es lo importante", agregó Dourado.

Discrepancias.

El empresario dijo ayer a El Espectador que la decisión fue "tomada por los trabajadores del taxi" y que ellos "acompañaron la medida". Sin embargo, el secretario general del Sindicato del Taxi (Suatt), Antonio Diez, sostuvo que no fue una decisión tomada por ellos, sino "por la Patronal del Taxi".

"Nosotros no estamos para nada de acuerdo. Escuché que dijeron que había sido un pedido de los trabajadores, pero la realidad es que nosotros no pedimos nada. Es una decisión empresarial de la Patronal con todas sus radios", explicó Diez.

Asimismo, sostuvo que en la radio para la que él trabaja no se sumarán a la nueva medida, sino que seguirán con la modalidad "cero ficha". "No sé por qué (a Dourado) se le ocurrió decir que nosotros pedíamos eso y más en este momento", expresó Diez en referencia a la competencia con Uber.

En tanto, consultado sobre las declaraciones hechas por Antonio Diez, Dourado manifestó "no conocer" al secretario general del Suatt.

CAMILA BELTRÁN Controversia: la patronal dice que la idea partió de los trabajadores. Foto :L. Mainé

POLÉMICA ENTRE PATRONAL Y SINDICATO DEL TAXICAMILA BELTRÁN