"Ola de asaltos a taxis es por abstinencia de drogas"

Otra vez un trabajador del taxímetro fue agredido violentamente en el transcurso de una rapiña. El hecho generó una nueva reunión entre la Patronal del Taxi y el ministro del Interior, Eduardo Bonomi.

Próximo a la medianoche, tres sujetos, según el testimonio del taxista, jóvenes, ascendieron al coche, en la esquina de 18 de Julio y Minas.

Los jóvenes se hicieron trasladar hacia la zona de Casabó, más concretamente en la esquina de Gambia y Guinea.

Ya en el lugar, los delincuentes amenazaron al trabajador y le exigieron el dinero. A pesar de haberles entregado el efectivo le dispararon seis veces.

El taxista, de 55 años, recibió un balazo que le atravesó el hombro. Tras recibir el disparo, fue atendido en el Centro Coordinado del Cerro y luego derivado a la Médica Uruguaya, donde permanece internado fuera de peligro.

Ayer en la mañana efectivos policiales de la Zona IV detuvieron a dos sospechosos en la zona de Casabó.

Los sospechosos fueron indagados por la Justicia en la tarde y liberados horas después. Según la Policía, no tenían nada que ver con el hecho.

Ministerio.

Ayer, minutos después de las 15:00 horas, una comitiva de la Patronal del Taxi, encabezada por Óscar Dourado, se reunió con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi.

"El taxímetro está siendo objeto de una ola de asaltos, producto de la abstinencia de drogas que tiene la gente", manifestó Dourado a la prensa, tras salir de la reunión.

El presidente de la Patronal del Taxi, indicó que "al haber disminuido la droga en la calle, hay más asaltos y eso se traduce en más delitos en una franja débil, como es el taxímetro".

Durante la reunión, que duró poco más de una hora y media, se tiraron algunos temas respecto a la seguridad de los trabajadores del taxi.

Uno de los temas, recurrentes en la agenda de los taximetristas es el de sacar el efectivo de estos vehículos.

"Nosotros ya tenemos un servicio de lectores de tarjetas, que ya es público. Por ahora se usa con Oca, pero luego va a estar para todas las tarjetas de crédito", afirmó.

También destacó que se puede pagar un viaje de taxi con Bits de Antel, "pero hay que hacer que la gente se acostumbre a usarlo".

Una de las ideas que también se tiraron arriba de la mesa es sacar el efectivos de los taxis durante los horarios nocturnos.

"Y hay que acostumbrar al trabajador a bajar la cantidad de dinero de los taxis", señaló, aunque no deja de entrever que el problema principal "no es la plata, porque ahora buscan cualquier efecto personal".

Según Dourado, el objetivo de los delincuentes "no es decir me llevo $ 1.000 porque el dinero que se encontró en la madrugada fue poco. Y además, el trabajador ya le había entregado el dinero".

También se indicó por parte del presidente de la Patronal, que cualquier objeto que los delincuentes roban a los taxistas, así como a cualquier ciudadano, "es fácilmente vendible y por poco dinero".

Otro tema que Dourado considera importante, es cómo cambiaron las modalidades de asalto. "Los delincuentes nos llevan para donde les conviene. Agarran al trabajador en lugares donde no se está alerta, porque son avenidas transitadas", afirmó, recordando los dos últimos casos.

"Ayer (el miércoles) tomaron el taxi en 18 de Julio. El otro día, cuando mataron al compañero, lo abordaron en 8 de Octubre. Después los llevan al lugar que a ellos les conviene", declaró Dourado.

También destacó que se están cometiendo robos cuando se realizan los relevos. "Ya sea de tarde o de madrugada, la delincuencia está observando a qué hora y de qué forma estamos haciendo los relevos para robarnos en ese momento", concluyó Dourado.

Taxis son víctimas de una ola delictiva desde el mes de enero. Foto: L. Carreño

Patronal e Interior se reunieron por nueva rapiña a taxista