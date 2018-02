Municipio E pide a IMM que le dé más libertad

Lescano afirma que si bien aún existe un relativo grado de desconocimiento sobre la gestión de los municipios, no hay duda de que se trata de una herramienta muy útil que ha logrado canalizar con mayor celeridad los trámites y reclamos de los vecinos. Pero ante cierto estancamiento del proceso de descentralización y debido a que decisiones relevantes a nivel local son tomadas desde el gobierno departamental, el alcalde considera que es momento de profundizar en ciertos planteos.

En concreto solicita que se autorice al Municipio E a realizar el examen teórico y práctico de la libreta de conducir. "El Municipio cuenta con una enorme playa de estacionamiento en el Estadio Charrúa que permitiría realizar las maniobras necesarias para llevar a cabo el examen práctico. También cuenta con oficinas dentro del mismo Estadio para realizar las pruebas teóricas. La Intendencia debería en este caso descentralizar a los inspectores", se afirma en la carta.

También se pide que el Municipio E, de forma rotativa entre los tres Centros Comunales que lo integran, pueda atender al público los días sábado.

El alcalde explica que hoy se cuenta con personal administrativo y operativo y que la medida no tendrá costo para la administración central, mientras beneficiará a muchos vecinos que no pueden realizar trámites de lunes a viernes. También se reclama la posibilidad de usar terminales de POS (Point of Sale), para que el Municipio E y sus tres comunales realicen el cobro de la expedición de partidas mediante débito. "Esta medida le ahorraría al vecino tener que trasladarse a una red de pagos para abonar la partida. Además daríamos un paso importante en el proceso de adaptación a la Ley de Inclusión Financiera".