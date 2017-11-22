Más de la mitad de los montevideanos culpan a sus vecinos por la basura acumulada

ENCUESTA

Según el estudio elaborado por la consultora Equipos, el 40% de los habitantes de la ciudad consideran que el trabajo de recolección ha mejorado, mientras que un 49% cree que está igual que antes.

Una encuesta realizada por Equipos Consultores y difundida por Subrayado, señala que más de la mitad de los montevideanos responsabiliza a sus vecinos por la suciedad en la cuadra donde vive.

El estudio, realizado durante el mes de octubre señala que el 40% de los consultados afirmó que las tareas de recolección de basura están mejorando, un 49% cree que están igual y un 10% cree que han empeorado.

La aceptación a la gestión de limpieza de la Intendencia de Montevideo creció tres puntos respecto a la última consulta de la misma consultora, realizada en agosto de este año, mientras que la posición negativa se mantiene.

Al ser consultado sobre cómo ve el estado de la cuadra donde vive, el 52% considera que está limpia o muy limpia, mientras que el 21% señala que está sucia o muy sucia. Un 26% considera que ni está tan limpia ni tan sucia.

A la hora de medir las responsabilidades por la suciedad, el 54% de los consultados afirmó que la culpa es de sus vecinos, el 25% responsabilizó a la intendencia de Montevideo, un 18% dijo que es culpa de los hurgadores, un 2% cree que la responsabilidad es de los hurgadores y un 1% culpó a los animales.