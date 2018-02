Lluvia de millones en el Este

Finalmente, una lluvia de millones caerá sobre el hotel San Rafael, un icono de Punta del Este que llegó a un estado de deterioro impresionante. Un grupo de inversores liderado por el empresario italiano Giusseppe Cipriani cerró la compra del icónico hotel de estilo Tudor por US$ 40 millones, invertirá otros US$ 250: para un proyecto de un nuevo complejo que incluirá unos 123 mil metros cuadrados de superficie y que involucra al consagrado arquitecto uruguayo Rafael Viñoly.

El San Rafael tiene 15.000 metros cuadrados construidos sobre dos hectáreas y media, en la rambla de la playa Brava. Pero junto al hotel hay 11 terrenos que conforman el predio perteneciente a la sociedad Fosara (Fomento de San Rafael).

El hotel estuvo por venderse a US$ 30 millones en 2011 a un grupo inversor extranjero conformado por capitales argentinos y de Estados Unidos, pero la operación se cayó. En 2015 se ofertaron US$ 11 millones, pero tampoco prosperó.

Finalmente, las negociaciones fueron llevadas a cabo por el propio Cipriani con la directora del complejo, Yolanda Manoukian de Merlo, y duraron todo un buen tiempo hasta que el domingo se llegó a un acuerdo, sobre el cual El País Digital informó ayer. Se cerró así una larga historia que culminó con un hotel derruido, pero que atesora un sinfín de historias.

Cuba y el Che.

"Ya que no tengo tarjetas de saludo, he debido escribirla. Ya que escribirle a un enemigo es difícil, me limito a extenderle mi mano", se leía en un cartón escrito de puño y letra por su remitente y enviado a un inesperado interlocutor. El receptor fue Richard Goodwing, un asesor del presidente John Kennedy que formaba parte de la delegación de Estados Unidos encabezada por el secretario del Tesoro Douglas Dillon que en agosto de 1961 participó de la cumbre del CIES en Punta del Este. La nota fue acompañada por una caja de madera de ébano lustrada con el escudo de Cuba en su tapa. Goodwing, un fumador empedernido de habanos, aceptó la caja de buen grado. La nota le fue enviada por el entonces ministro de Industrias cubano, el argentino Ernesto "Che" Guevara.

El desaparecido periodista argentino Jacobo Timerman le había advertido a Guevara sobre los gustos del enviado estadounidense, quien además, oficiaba de ghost writer del propio Kennedy. Así lo comentó el propio Timerman al autor de esta nota veinte años atrás. Goodwing se alojaba en el hotel San Rafael y fue en una de sus habitaciones donde un alto funcionario norteamericano cercano a Kennedy tuvo el primer contacto con el legendario comandante guerrillero. El encuentro entre ambos se concretó días después en la casa del embajador brasileño en Carrasco. En enero del año siguiente, la Organización de Estados Americanos, la OEA, resolvió la expulsión de Cuba del organismo en una recordada sesión cumplida en el hotel San Rafael.

Siete décadas.

Fue inaugurado el 11 de diciembre de 1948 con la presencia del presidente Luis Batlle Berres. El coqueto edificio estilo Tudor fue durante décadas el non plus ultra del balneario. El lugar donde ocurrieron hechos destacados de la política internacional o acontecimientos de la farándula regional. El hotel, considerado de lujo fue construido por la empresa Fosara de los empresarios José Pizzorno, Manuel Lussich y Laureano Alonsopérez.

El hotel contó pronto con una sala de juego privada que fue regenteada por el mítico empresario del juego compatriota José Barbieri, un hombre que dominó el juego de Punta del Este hasta 1958 cuando cayeron los permisos para administrar el casino privado.

El FA en contra El intendente Antía dijo que la compra del predio y del complejo por parte de la firma Cipriani Properties es una de las mejores noticias para Punta del Este. Destacó que la salida fue gracias a una iniciativa de la administración que contempló la concesión de más altura siempre y cuando se mantengan las características del hotel. Recordó que la propuesta fue votada en octubre por ediles blancos y por el frenteamplista Sergio Duclosson. En contra estuvieron diez ediles del FA y dos colorados.

CIPRIANI Millones, carpaccio y cócteles Bellini.

El anuncio del intendente Enrique Antía de las últimas horas generó una gran expectativa en Punta del Este y en el resto del país. Los dos empresarios relacionados con la compra del complejo tienen sobrada experiencia en cada una de sus especialidades. Giusseppe Cipriani es propietario del conocido Harrys Bar de Venecia inaugurado en 1931 y famoso por ser el lugar donde se inventó el carpaccio, una preparación de carne cruda. También por sus cócteles Bellini. A su vez, es propietario de una casa en el fraccionamiento Miramar Acres de La Barra.

En "Gin tonic" agasaja a sus amigos y recibe cada tanto a la top model Naomi Campbell, entre otros personajes. A comienzos de la primera década del siglo, Cipriani construyó el entonces Hotel Cipriani junto al empresario brasileño Rafael Damico, con capitales de la petrolera Sonangol de Angola. Cipriani dejó la operativa del complejo que entonces pasó a llamarse Mantra.

También hay una gran expectativa por la forma en que el arquitecto compatriota Rafael Viñoly resuelva de la mejor manera como restaurar al hotel y construir dos torres de 24 pisos. Viñoly participó de las reuniones celebradas este fin de semana con Yolanda y Cipriani, además de escribanos, abogados y contadores. El célebre arquitecto se encuentra en su casa de Cerro Eguzquiza y en los próximos días partirá de regreso a su casa en los Estados Unidos. Una vez allí, reunirá a su equipo y comenzará a dibujar en su tabla de diseño la forma en que en ese predio coexistan un edificio estilo Tudor y dos torres de 24 pisos. Todo un desafío.