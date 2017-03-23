La economía uruguaya creció 1,5% en 2016 y confirmó desacople de región

En el cuarto trimestre de 2016, el Producto Interno Bruto (PIB) aumentó 3,4% frente a igual período del año pasado y 1,5% respecto al trimestre previo, según informó el Banco Central. En todo 2016, la economía se expandió 1,5%.

Según los datos del BCU, la economía uruguaya se aceleró en 2016, ya que los datos revisados de 2015 dan cuenta de una expansión del PIB de 0,4% ese año.

El crecimiento de la actividad de 1,5%, supone además la confirmación del desacople de la región, ya que tanto en Argentina como en Brasil hubo caídas del PIB el año pasado de -2,3% y -3,6%.

Además fue el 14° año consecutivo de crecimiento de la economía uruguaya, uno de los períodos más prolongados de expansión.

El economista Alfonso Capurro de CPA Ferrere destacó en su cuenta de Twitter la expansión del cuarto trimestre.

Datos de @BancoCentral_Uy : Uruguay creció 1,5% en 2016, en línea con nuestra última proyección. Crecimiento se aceleró en Q4: 3,4% vs Q4.15 — Alfonso Capurro (@AlfonsoCapurro) 23 de marzo de 2017

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En el informe, el BCU señaló que "desde el enfoque de la producción, el incremento en el nivel de actividad en el año 2016 se explica por las tasas anuales positivas en la mayoría de los sectores, destacándose por su incidencia los aumentos en Transporte, almacenamiento y comunicaciones, como resultado del crecimiento de las telecomunicaciones y de Suministro de electricidad, gas y agua, debido a la mayor proporción de energía eléctrica generada a partir de fuentes renovables. Este aumento fue parcialmente contrarrestado por las caídas en Construcción, tanto de edificios como de otras construcciones y en Comercio, reparaciones, restaurantes y hoteles, explicado por el descenso en la actividad comercial".

"En cuanto a los componentes del gasto final, dicho resultado se explica por un leve aumento de la demanda interna y una mejora de la demanda externa neta respecto a 2015. El Gasto de consumo final presentó un incremento de 0,8%, mientras que la Formación bruta de capital en 2016 fue 0,7% superior a la del año anterior, debido al crecimiento de la Formación bruta de capital fijo (+0.9%) —es decir, la inversión—, que más que compensó la mayor desacumulación de existencias registrada en comparación con el año anterior", agregó el Central.

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Evolución del Producto Interno Bruto. Foto: BCU

Fuerte Expansión en el 4° trimestre