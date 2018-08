Jorge Vázquez se puso a disposición de la Fiscalía por investigaciones de la AUF

El subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, se reunió en la tarde de este jueves con el fiscal de Corte, Jorge Díaz, para ponerse a disposición de la Fiscalía que al momento investiga la renuncia del expresidente de la AUF, Wilmar Valdez, y el vínculo de esta decisión con la difusión de una serie de audios en los que participó.



La reunión tuvo lugar luego de que el semanario Búsqueda transcribiera un audio de un minuto en el que el empresario Walter Alcántara aseguraba que Valdez no contrató las cámaras de reconocimiento facial que le ofrecía él debido a un pedido realizado por Vázquez y Eduardo Bonomi, ministro del Interior.

"Yo hice la prueba con unos coreanos de las cámaras de reconocimiento facial. Las cámaras costaban muchísimo menos de las que pusieron y eran mucho mejores. Pero qué pasó. A Valdez le dio la orden el Ministerio del Interior. Eso me dijo Valdez", aseguró Alcántara en el audio al que tuvo acceso el semanario.



"Me dijo, perdoname pero no te la puedo dar. Perdé esta, me dijo, y después ganá las otras. Perdoname pero no te las puedo dar porque el ministro del Interior y el Perro Vázquez (en alusión al subsecretario) -te digo textual lo que me dijo- poco menos le pusieron un revólver en la cabeza ordenándole que tenía que ser esa empresa DDBA, que está involucrado el hijo de Tabaré Vázquez", agregó.



En otra grabación a la que accedió Búsqueda, esta vez de una conversación entre Valdez y Alcántara, se escucha al expresidente de la AUF diciendo: “Está el ministerio (del Interior) metido y adentro del ministerio va la cometa de la empresa que ganó (en alusión a DDBA). Tiene que ser de esa forma, ¿me entendés? Ahora, si no lo logramos, yo voy a manejar otra alternativa”.

Tras esta publicación, el subsecretario se puso a disposición "a los efectos que la Fiscalía estime pertinentes para la dilucidación de los hechos que investiga, aportando toda la documentación que prueba la participación del ministerio en el tema", se expresó en el comunicado.



Lo mismo realizó en la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) y ante las autoridades del Frente Amplio. En este último caso le pidió a su presidente, Javier Miranda, que se formalice un Tribunal de Conducta Política que juzgue la participación que tuvo en el tema.



Por otra parte, el comunicado expresa que el ministerio "jamás insinuó ni direccionó" la contratación de ninguna de las empresas que participaron del llamado. Esa decisión, indica el documento, era de "absoluta y exclusiva competencia de la AUF, dueña del procedimiento de selección de la mejor propuesta".

La participación del ministerio en este asunto "fue de asesoramiento a la AUF acerca de las condiciones técnicas necesarias para implementar un sistema de reconocimiento facial eficiente", asegura el comunicado.

Por este caso se presentó esta mañana el presidente de Liverpool, José Luis Palma, quien llegó a la fiscalía en calidad de testigo. Ni al momento de entrar ni al momento de salir quiso realizar declaraciones.



El dirigente negriazul, que impulsó la candidatura presidencial de Arturo Del Campo, fue una de las personas que escuchó las grabaciones antes de que Valdez retirara su candidatura y presentara su renuncia a la presidencia de la AUF.



Por otra parte, este viernes deberá presentarse Del Campo -quien ya declaró como testigo- en calidad de indagado.