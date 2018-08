Palma declaró como testigo por las grabaciones de Wilmar Valdez

El presidente de Liverpool, José Luis Palma, llegó sobre las 11 de la mañana a la sede de la Fiscalía, ubicada en la calle Cerrito, para declarar como testigo en el caso de las grabaciones de Wilmar Valdez.

Palma arribó a la sede y anunció que no haría declaraciones a la prensa porque no quiere "entorpecer al investigación" que está a cargo de la fiscal Silvia Pérez.



El dirigente negriazul, que impulsó la candidatura presidencial de Arturo Del Campo, fue una de las personas que escuchó las grabaciones antes de que Valdez retirara su candidatura y presentara su renuncia a la presidencia de la AUF.

Pasadas las 13 horas, personal de seguridad escoltó a Palma en su salida. Se retiró por la puerta del costado de la Fiscalía sin realizar declaraciones a la prensa.



Mañana viernes deberá declarar Del Campo en calidad de indagado.

El 22 de julio, antes de que estallara el escándalo, Palma fue entrevistado en el programa Punto Penal. En esa ocasión acusó a Wilmar Valdez de "gobernar "para su club", Rentistas, generando un aporte de de FIFA para el fútbol femenino de US$ 500 mil construyendo una cancha de fútbol sintético "de primer nivel" sin tener fútbol femenino.



"Como presidente de la AUF, Valdez gobernó para él y para la selección, no para los clubes. Por ser presidente de la AUF ocupa cargos en Conmebol y FIFA que le significaron ingresos económicos muy abultados. Se habla de entre 60 mil y 80 mil dólares mensuales que en su momento, con todo respeto y de frente, algunos clubes lo entrevistaron y le transmitieron la pretensión de que ese dinero por lo menos viniera para la AUF, por ejemplo para el fútbol juvenil. A lo cual respondió que ese dinero era de él", dijo en esa ocasión.



También calificó de "inmoral" al expresidente de la AUF por "ocultar" que había un 10% de comisión de la camiseta para los jugadores de la selección uruguaya en aso de que la oferta de Nike resultara ganadora. "Me enteré de que le dio el 20% a los jugadores de la selección de ese negocio de US$ 25 millones (por el pago de Puma). Estamos hablando de US$ 5 millones, oh casualidad, el mismo número que quedó por el camino cuando los jugadores trajeron la oferta de Nike".



Palma fue declarado persona no grata por Rentistas luego de esas declaraciones.