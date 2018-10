Valdez: "Me sentí amenazado por Arturo del Campo y Julio Ríos"

El expresidente de la AUF, Wilmar Valdez, testificó el jueves 11 en la Fiscalía de Flagrancia que fue forzado a renunciar a su candidatura al organismo por amenazas y presiones de los dirigentes del fútbol, Arturo del Campo y José Luis Palma, el periodista deportivo Julio Ríos y el intermediario Walter Alcántara.

El documento, al que tuvo acceso El País, expresa que, en una reunión mantenida el 26 de julio de 2018 en la casa de Ríos, intercambió su renuncia por la promesa de que los audios no fueran publicitados.

Valdez declaró que ese acuerdo fue explícito. "A veces los hechos bastan. Yo no quería por nada del mundo que esos audios se difundieran", agregó.

La fiscal Silvia Pérez preguntó si Del Campo y Ríos se fueron de la reunión con alguna idea de lo que iba a hacer. Valdez respondió: "Se fueron convencidos de que me iba a alejar de la candidatura".

Fiscal Pérez: ¿Usted lo dijo expresamente?

Valdez: Yo lo dejé entrever. Sin duda me fueron (Del Campo y Ríos) llevando a eso por la forma de cómo se dieron las cosas (en la casa de Ríos).

El expresidente de la AUF señaló que en esa reunión Del Campo le trasmitió que era un asunto grave si trascendían los audios grabados por Alcántara entre 2015 y 2016 y Ríos agregó que el escándalo se transformaría en una primicia mundial.

En otro tramo de la reunión, Del Campo le dijo a Valdez que "había que pensar" en una justificación sobre la bajada de la candidatura a la AUF.

Pérez: ¿Del Campo se lo dijo textualmente?

Valdez: Del Campo me lo expresó así. Me dijo: ¿Qué vas a decir como excusa por bajarte (de la candidatura)? Yo no le contesté nada. Estaba en estado de shock. No negocié nada a cambio de los audios.

Poco después de la reunión, Valdez contó a sus compañeros del Ejecutivo de la AUF, Alejandro Balbi, Ignacio Alonso y Roberto Pastoriza, lo que le había ocurrido en la casa de Julio Ríos. "Julio Ríos tenía dos celulares arriba de la mesa. Prendió uno y escuché el audio donde digo que la licitación (para las cámaras del Centenario) estaba direccionada por el Ministerio del Interior. Luego Ríos me dijo: Wilmar, ¿qué hacemos con esto?", señaló Valdez.

Pérez: ¿Cómo fue la negociación con Julio Ríos para ir a su programa Punto Penal?

Valdez: Fue cordial. Yo estaba en shock. Ellos (Del Campo y Julio Ríos) me aseguraron que los audios no se iban a filtrar. En ese momento era lo que me importaba.

Pérez: ¿Era obvio que usted no seguiría como candidato?

Valdez: Era obvio. Desde el momento en cómo me muestran los audios, es claro que se buscó el efecto sorpresa para que me bajara de la candidatura a la Asociación.

Valdez supo que Alcántara no iba a difundir los audios, porque así se lo aseguraron Del Campo y Ríos en la reunión, según declaró en la Fiscalía. "Y eso fue lo que ocurrió. Los audios no aparecieron y yo renuncié. Si ellos no me mostraban los audios, yo no me bajaba de la candidatura", reiteró.

Valdez testificó que, por su estado anímico, no quería ir al programa de Punto Penal de Ríos realizado el domingo 29 de julio de 2018 donde anunció su renuncia. Posteriormente, accedió por una llamada de Ríos.

A la fiscal Pérez, Valdez dijo: "Yo lo entendí claramente. Si no iba al programa (de Ríos), él revelaba los audios. Hay casos donde muchas veces no se precisa hablar".