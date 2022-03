SCJ inició sumario contra la jueza que denunció en TikTok "estereotipos machistas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) inició un sumario o proceso disciplinario contra Ada Siré, la jueza de Pando que subió un video a la red social TikTok sobre "estereotipos machistas", informó MVD Noticias (TV Ciudad), y confirmó a El País Raúl Oxandabarat, vocero de la corporación judicial.

Esto implica que se inició un "proceso disciplinario" contra Sire, aunque aclaró, "no hay medidas suspensivas". Esto fue después de que la corporación analizara el informe que la SCJ le había solicitado días atrás, que no entregó en su momento por tener licencia médica, agregó el vocero.



Ahora un instructor - ministro del Tribunal de Apelaciones, de mayor jerarquía - buscará conocer más detalles del caso, que incluye la declaración de Siré, agregó Oxandabarat. Luego, el instructor elaborará un informe no vinculante que será remitido a la SCJ. La corporación después analizará el caso y verá qué medidas tomar. La pena máxima es la destitución y la mínima es la amonestación, de acuerdo al artículo 114 la ley 15.750, que contiene la gradualidad ante diferentes casos.



Fuentes de la corporación indicaron a El País que la pena, que se definiría "a la brevedad", no sería la mínima, sino que se ubicaría en un término medio. Allí se contempla la suspensión en el ejercicio del cargo y pérdida del derecho al ascenso por uno a cinco años.



Hace casi 20 días, la SCJ trasladó a Sire al juzgado de Familia de Pando de 4º turno "por razones de servicio", había declarado a El País Oxandabarat, que puntualizó que no se relacionaba con la publicación del video de TikTok.

Hasta entonces era jueza letrada de Primera Instancia en Pando de 6º turno, que pasó a estar a un juzgado que atiende Familia (divorcios, sucesiones, guardas y tenencias, entre otros).



Este lunes, Oxandabarat añadió a El País que este traspaso fue una medida "preventiva que busca evitar recusaciones y entorpecimientos en los trámites en los que venía actuando, lo que perjudicaría a los justiciables".



A comienzos de febrero, se conoció un video que derivó en polémica. A través de su cuenta de TikTok la magistrada señala que en las "ruedas de hombres" se dicen muchas frases sobre el comportamiento de las mujeres que generan violencia de género. Se manifiesta, por ejemplo, que "las hijas de los otros son malas, porque la mía es una santa". También, dice, se refieren a una mujer abusada con frases hechas. "Uh, la violaron, debe ser culpa de ella", advierte la jueza.



"Como, por ejemplo, 'esa mina está histérica, debe estar menstruando. O 'que mal c.... está esa mina, por Dios'. O 'qué se le va a hacer, es varón', señala la magistrada en alusión a que muchos hombres justifican las conductas de personas de su mismo sexo.



Consultada por El Pais, Siré había explicado que el objetivo de su video fue mostrar que los hombres generan violencia de género en sus charlas cotidianas. "Hice el video como ciudadana y no como jueza", había declarado.