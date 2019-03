Rematan casa de Torena en Punta Colorada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 13° Turno dispuso el remate de la casa en Punta Colorada de Gustavo Torena, conocido como "El Pato Celeste" y uno de los hombres de mayor confianza del ex presidente José Mujica.

El remate que estará a cargo del martillero Sergio Fain, se realiza por la ejecución de una hipoteca a nombre de su hijo "y otros" en el Banco Bandes Uruguay y es sin base y al mejor postor.

Semanas atrás la Justicia condenó a Torena por viajar a Venezuela sin autorización luego que le determinó seis meses de libertad vigilada por un delito de violencia privada contra el periodista Julio Ríos además del pago de $ 300.000 de reparación moral.

La casa está ubicada en la Calle No. 56 y la Avenida cuarta en Punta Colorada y comprende un terreno de 2.061 metros cuadrados con 43,20 metros de frente sobre Calle No. 56 y 29,20 metros de frente por Avenida 4ª.



Según la descripción del remate la vivienda tiene cuatro construcciones. Una casa de unos 260 metros cuadrados aproximadamente construida en tres plantas (en subsuelo garaje para dos vehículos, lavadero y baño; en planta baja: living com. con estufa, estar diario, dos dormitorios, baño completo; en planta alta: master suite con baño, vestidor y terraza techada).

Además la vivienda cuenta con una piscina de 61 metros cuadrados y una segunda casa de unos 180 m2 construida en dos plantas: en planta baja con un estar, cocina y dos dormitorios y en planta alta un dormitorio y un baño.

También hay una barbacoa de 167 m2 (salón, parrillero, cocina y baño).

El remate se realizará el 3 de abril 14:30 en 25 de mayo 604 planta baja.