¿Podría quedar libre el líder de Los Cuinis por cambios en extradición?; esto dijo Larrañaga

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Gerardo González Valencia, narcotraficante mexicano líder del cártel de Los Cuinis, fue detenido hace cuatro años en Punta del Este y en 2017 Uruguay avaló el pedido de extradición de Estados Unidos.

El semanario Búsqueda publicó en su edición de este jueves que la extradición está en riesgo por algunas condiciones impuestas por la Fiscalía uruguaya para concederla y señala que si el traslado no se concreta, quedaría libre.

¿A qué condiciones refiere? Estados Unidos informó a Uruguay que si bien se compromete a no juzgar al narcotraficante de nuevo por los mismos hechos ni imponerle pena de muerte, entiende que el tratado de extradición no le exige no aplicar la prisión perpetua, aspecto que se entendía del primer documento.



Luis Pacheco, fiscal de crimen organizado, consideró el argumento de la Justicia de Estados Unidos era "admisible" ya que el tratado no menciona puntualmente la cadena perpetua, según pudo saber Búsqueda.



En la misma línea actuó la jueza Adriana Chamsarián, quien entendió que se podía hacer lugar a la extradición sin exigir la exclusión de la prisión perpetua.Sin embargo el cambio en la decisión original podría traer consecuencias ya que originalmente se había aceptado el pedido bajo esas condiciones, explicó el semanario.



La defensa de González Valencia presentó un recurso de reposición y apelación ya que entienden que hay una sentencia que permite la extradición solo si se cumplen los tres puntos. En caso de que el traslado no se concretara el narcotraficante mexicano podría quedar libre.



Ante esto, el ministro del Interior Jorge Larrañaga expresó en declaraciones a Radio Carve: "Eso está en la órbita del Tribunal de Apelaciones, es la última de las instancias. Hubo diferencias en cuanto a la aplicación del tratado de extradición entre Estados Unidos y Uruguay. La defensa en un Estado de Derecho tiene todos los instrumentos para recurrir, pero con toda franqueza, yo no creo que esa hipótesis se dé".



"Veremos en consecuencia qué pasa, pero tenemos confianza en que se pueda concretar. Hemos adoptado las medidas de seguridad en el marco legal. Hemos tenido una situación de sospecha a nivel de la detención y por lo tanto cambiamos el lugar", agregó.



La semana pasada, el Ministerio del Interior decidió trasladar a González Valencia de la cárcel de Punta de Rieles al Penal de Libertad.