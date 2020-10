Operación Océano: Fiscalía negó pericias a defensas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La fiscal de Delitos Sexuales, Darviña Viera, trasmitió a los abogados defensores de los 31 imputados que no entregará las pericias del celular de la principal víctima de la llamada “Operación Océano” hasta que no terminen todos los estudios.

Según dijo Fiscalía, las defensas ya obtuvieron la mayoría de las pruebas y el contenido de la declaración de la principal víctima y lo que falta no incide en el caso.



Los abogados defensores reclaman esas pericias para poder elaborar preguntas a la damnificada cuando se realice el interrogatorio anticipado durante la segunda audiencia masiva, cuya fecha aún no fue fijada.



“La Fiscalía no puede retenernos pruebas antes del interrogatorio anticipado de la principal víctima. Tenemos derechos de poseer la misma información del caso que tiene la Fiscalía. No nos basta que la fiscal Viera nos diga que no inciden esas pruebas”, dijo el abogado de uno de los imputados a El País.

El penalista recordó que la jueza de garantías, Adriana de los Santos, falló en el sentido de que la Fiscalía debía entregar a los defensores los resultados de todas las pericias.



Para la Fiscalía, se trata de “chicanas jurídicas” presentadas por los abogados para entorpecer el proceso. Los otros insisten en que se trata de un tema de igualdad procesal.

El diferendo va a ser dilucidado por un Tribunal de Apelaciones, ya que la Fiscalía apeló la decisión de la jueza De los Santos.



La investigación de la fiscal Viera y de las fiscales adscriptas, Fulvia Favretto, Nicole Lebel y Giuliana Realini, se transformó en el mayor caso de explotación sexual de la historia del país. Hasta el momento, 19 víctimas se presentaron a testificar en la Fiscalía de Delitos Sexuales. Sus dichos complican la situación jurídica de varios imputados.