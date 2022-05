Operación Océano: defensores piden nulidad de declaración anticipada de la principal víctima

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los abogados de 11 de los 32 imputados por la Operación Océano presentaron un recurso ante la Justicia para declarar la nulidad de la declaración anticipada de la principal víctima de la causa.

La razón de esta acción, según informó Canal 5 en base al documento presentado por los letrados, es que con la declaración anticipada el derecho de defensa de los acusados se vio afectado porque la jueza no accedió a la etapa de repreguntas. "Nos pareció que no tenía sentido interrumpir en pleno acto procesal", dijo a El País uno de los abogados, que confirmó la presentación del recurso.



La imposibilidad de realizar las repreguntas se conoció tras la declaración de la principal víctima de la Operación Océano el viernes 22 de abril. Ese día, el abogado Pablo Casas, defensor de uno de los imputados, dijo que la joven “planteó que no iba a declarar más” y expresó la necesidad de que lo haga para poder hacer repreguntas. La joven afirmó en ese momento “que no estaba emocionalmente bien como para seguir adelante”, señaló Javier Benech, director de Comunicación de la Fiscalía.



Una fuente del caso había dicho a El País que la joven indicó que el proceso judicial “afecta su salud mental”. En tanto, Casas sostuvo que “eso a muchas de las defensas las deja en inferioridad de condiciones, porque es necesario realizar las repreguntas sobre el cuestionario que las propias defensas y la Fiscalía acordaron para hacerle a la víctima”.

"La Operación seguirá avanzando esta semana en algún proceso abreviado más y eventualmente algún sobreseimiento", detallaron fuentes de fiscalía a El País.



Este viernes 13 de mayo fiscalía presentará las acusaciones finales. Por los datos recabados, estiman que hay evidencia para llevar a juicio a al menos 20 de los 32 imputados.