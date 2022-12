Mujer policía condenada por disparar siete tiros y plantar arma

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La jueza de Libertad, Gabriella Alanis Martínez, condenó a una mujer policía por disparar siete tiros a Esteban García, un adicto conocido como “el Feo”, provocándole lesiones que lo dejaron inválido, le imposibilitan mantener relaciones sexuales y lo obligan a usar sondas durante el resto de su vida.

También se le imputó a la agente haber “plantado” un arma al herido, la que luego se comprobó que estaba descargada y no había sido disparada



Según la magistrada, la funcionaria policial se excedió en el uso de la fuerza. Quedó probado que García había caído en el suelo al recibir los dos primeros disparos y la agente le tiró otros cinco tiros en la zona genital.



Por ello, Alanis Martínez le tipificó a la mujer policía un delito de lesiones gravísimas agravadas por el uso de armas apropiadas en reiteración real con un delito de simulación de delito (por “plantar” el arma) a la pena de cinco años y seis meses de penitenciaría con descuento de la preventiva cumplida.



La policía ya lleva dos años de prisión -hoy en régimen domiciliario- y le restan tres años por cumplir en caso de mantenerse firme el fallo.

El abogado de la funcionaria policial, Alberto Rojas, dijo a El País que apelará la sentencia de la jueza Martínez.



El profesional sostuvo que podría aceptar que su cliente se extralimitó en repeler a un individuo que había amenazado de muerte a su clienta. Pero, agregó, “no hubo simulación de delito (“plantar” un arma) de parte de la funcionaria policial, porque los testigos que dicen haber visto eso estaban a más de media cuadra de donde ocurrió el incidente y sus relatos no son coincidentes”.



Por su parte, el abogado Esteban Luca, defensor de la víctima Esteban García, se mostró en desacuerdo con la condena recibida por la funcionaria policial. “La pena fue demasiado benevolente con esta señora dado como dejó a mi cliente. Quedará inválido de por vida”, expresó Luca.

Los incidentes

El pasado 20 de junio, la jueza Martínez dio lugar a la apertura del juicio oral contra la funcionaria policial.



En esa audiencia, la fiscal de 1° Turno de Libertad, Bettina Ramos y su adjunta, Cecilia Cerdeira, señalaron que, en enero de 2021, la mujer policía contrató los servicios de “el Feo” con el propósito de que este le limpiara un terreno de su propiedad, ubicado en la calle Línea de Alta en el barrio Parque Postel (Ciudad del Plata).



Luego de que García le realizó el trabajo, la imputada le reprochó que se había llevado como parte de los residuos unos cables que eran de su propiedad.



La Fiscalía señala que tales hechos predispusieron a la agente y desde entonces se sucedieron una serie de réplicas entre ella y el adicto conocido como “el Feo”.

En determinado momento la imputada se encontró con Esteban García en la calle y al verlo le manifestó que se fuera del lugar porque “lo iba a matar a balazos”, que “hasta no matarlo no iba a parar”.



Días más tarde, la funcionaria policial se volvió a cruzar con García cerca de su casa cuando arribaba de su trabajo en la Dirección General de Inteligencia Policial. La agente tomó a golpes de puño a “el Feo”, mientras dos hombres que la acompañaban lo sujetaban hasta que finalmente la víctima logró huir.



No pasó una semana cuando ocurrió un nuevo incidente entre ambos. Vecinos escucharon disparos. Al ver a “el Feo”, le consultaron qué había sucedido. Esteban García respondió que la mujer policía lo había amenazado, que le había efectuado con su arma de reglamento varios disparos sin lesionarlo, y que ella le había prometido que la próxima vez no le iba a tirar a errar.

La agente cumplió con su palabra. A las 14:47 horas del 27 de febrero de 2021, la Policía de Ciudad del Plata recibió una comunicación radial indicando que había ocurrido un incidente en la calle Línea de Alta, en el que participó una funcionaria policial y del cual resultó herido “el Feo”.



En forma inmediata arribaron al lugar dos funcionarios policiales pertenecientes al Área de Investigaciones de Ciudad del Plata, además de agentes de la Unidad de Respuesta Rápida (URP).



Los efectivos se entrevistaron con la imputada, quien se encontraba en la calle frente a su domicilio, e indicó a los funcionarios policiales que le había efectuado dos disparos de arma de fuego a la víctima. También dijo que al hombre lo había denunciado en enero de 2021 por amenazas.



García, malherido, fue trasladada por sus padres al “hospitalito” de Ciudad del Plata.

La Fiscalía expresó que mientras la víctima estaba siendo atendida en el centro de salud, uno de los agentes se comunicó con el hospital, y un médico le indicó que Esteban García no recibió solo dos disparos, sino múltiples balazos de arma de fuego, encontrándose gravemente lesionado. Allí se constató la “primera inconsistencia” en el relato de la oficial en la cantidad de impactos de bala en el cuerpo de la víctima.



En el informe pericial del médico forense Martín Puljak, ingresado a juicio mediante su declaración, se establece que las heridas sufridas por “el Feo” a manos de la mujer policía fueron en el muslo y glúteo derecho, muslo izquierdo, fosa ilíaca izquierda (zona ubicada debajo del abdomen arriba de la cadera) y zona lumbar derecha e izquierda. La víctima fue intervenido quirúrgicamente tras detectarle los médicos una grave lesión renal derecha que requirió la extirpación de un riñón.

Según el médico forense Puljak, García también sufrió disparos que le provocaron una lesión vesical que demandó la utilización de drenajes y curaciones,



Por su parte, el también médico forense Fidet Lagos, expresó que la extirpación de riñón conllevó la pérdida de un órgano y debilitamiento del sistema urinario.



Además el herido presentó una paraplejia flácida post traumática secular (flacidez en los órganos del abdomen) provocada por una lesión de proyectil de arma de fuego, agregó el facultativo.



Según Fidet Lagos, el disparo le causó a la víctima la pérdida de control de esfínteres anal y vesical, así como la imposibilidad de caminar. Sostuvo, además, que “la parte inferior de la pierna izquierda tiene pérdida funcional total”.



En su informe, el médico forense expresó que García recibió un impacto de proyectil de arma de fuego que requirió intervención quirúrgica. Y agregó que la falta de control vesical determina la pérdida de sensibilidad a nivel genital, lo que “imposibilita” a la víctima “el debido acto sexual que posibilita la procreación”.