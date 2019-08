Condenaron a madre de bebé que murió en Ciudad del Plata; tendrá medidas alternativas a la prisión

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La madre de un bebé de 5 meses que murió en Ciudad del Plata mientras estaba bajo el cuidado de su hermana de 12 años fue imputada en la tarde de este viernes en el Juzgado de Libertad por un delito de omisión de los deberes inherentes a la patria potestad.

Durante la audiencia de formalización se determinó que la mujer no deberá ir a prisión y se llegó a un acuerdo con la Fiscalía para que cumpla medidas alternativas.



En un juicio abreviado la mujer fue sentenciada a realizar medidas relativas al cuidado de sus hijos, como por ejemplo que tengan correcta atención psicológica y que se les realice un seguimiento por parte del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

La fiscal del caso indicó que el fallecimiento del bebé ocurrió a causa de una muerte súbita y que "no se encontraron signos de violencia, la causa de la muerte fue natural".



"No podemos vincular el hecho de la ausencia de la madre ese día en la casa a la muerte del bebé. Con esto quiero decir que si la madre hubiera estado quizás el lamentable resultado podría haber ocurrido igual", expresó.



Sin embargo indicó que, de todas maneras, "hay una situación en que hay una menor de edad de 12 años que está ejerciendo los cuidados de otros tres menores de edad, lo que configura el delito de omisión a los deberes inherentes, delito por el que fue formalizada (la madre)", explicó.



La mujer fue acusada debido a que había dejado a cargo de su hija de 12 años a sus otros hijos, y por tanto no se encontraba en su casa en el momento del fallecimiento del bebé