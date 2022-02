Jueza no fue a una audiencia y funcionario del Poder Judicial tomó declaraciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El diálogo entre un funcionario del Poder Judicial y el abogado defensor del militar retirado José Walter Bassani Sacías, Carlos Bustamante, resulta poco creíble.

Ocurrió el pasado jueves 3, durante una audiencia judicial en el marco de un investigación por el secuestro de dos militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), Universindo Rodríguez Díaz y Lilián Celiberti. El hecho indagado se suscitó en 1978 en Porto Alegre.



Bustamante: ¿Dónde está la jueza (Isaura Tórtora)?



Funcionario: La doctora avisó que está con síntomas (de covid-19) y me dijo que tome la audiencia.



Bustamante: No estoy de acuerdo. La audiencia debe ser presidida por la señora jueza como siempre dicen las actas. Por lo tanto, la audiencia no debería hacerse (en su ausencia).



Funcionario: Luego de formular las preguntas de rigor, dejaré constancia de sus manifestaciones en el acta.



Ese diálogo fue reproducido por Bustamante en una denuncia que presentó el lunes 7 al presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez.

En el acta de la audiencia, el receptor dejó constancia que la jueza dirigía la audiencia cuando ello no ocurrió.



“En Montevideo, el día tres de febrero de dos mil veintidós, estando en audiencia la Sra. Juez Letrado en lo Penal de 23° Turno, asistido por el autorizante, en presencia de la doctora Mariela Suárez por la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, el doctor Carlos Bustamante (defensa), Pablo Chargoñia y Martín Fernández (abogado parte denunciante) comparece José Walter Bassani Sacías”.



Poco después, el receptor cumplió el rol de juez. Preguntó a Bassani Sacías por la fecha y lugar de su detención, datos personales, nombres de sus padres, estado civil, instrucción recibida, etc.



En el acta, el receptor interrogó a Bassani Sacías sobre si ratificaba lo establecido en fojas 788 del expediente en cuanto a que no estaba dispuesto a declarar en la causa.

Bustamante intervino y dijo que ahora su defendido sí estaba dispuesto a testificar. Sin embargo, en el acta, el funcionario señaló que Bassani en realidad había contestado: “Si, señora, lo ratifico, salvo en cuanto a que ahora sí voy a declarar”. Es decir, el receptor mintió en el acta judicial sobre que la jueza estaba presente.



Inmediatamente, Bustamante pidió al funcionario que dejara constancia que la audiencia debía ser presidida por la jueza como corresponde a derecho y que se debía fijar una nueva audiencia. La Fiscalía no se opuso al planteo de Bustamante.



Al finalizar el acta, el funcionario estableció otra vez que la jueza estaba presente en la audiencia. “Leída (el acta) se ratifica y firma después de la Sra. Juez por ante mi que doy fe”.

La jueza Isaura Tórtora confirmó ayer a El País que no concurrió a la audiencia porque estaba con síntomas de covid-19. “Bustamante aceptó que se hiciera la audiencia y luego denunció en la Corte”, explicó la magistrada.



Y agregó que entre el lunes 7 y el martes 8 pasados presentó a la Corte los resultados de diagnósticos médicos y de hisopados.



Tórtora expresó que solicitó “por decoro” a un Tribunal de Apelaciones abstenerse del caso y este hizo lugar a su pedido. Bustamante negó haber aceptado que se realizara una audiencia sin una jueza presente en la sala.



Tres casos en la scj