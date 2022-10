Jefe de Bomberos defiende informe tras explosión en Villa Biarritz: "Era una conexión artesanal"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El jefe de Bomberos, Ricardo Riaño, fue consultado este jueves por la solicitud de la jueza Dolores Sánchez de reabrir la investigación por la explosión en un edificio de Villa Biarritz. "Para nosotros no significa nada porque la carpeta pericial ya está concluida", dijo en diálogo con la prensa.

"La conclusión a la que llegaron nuestros peritos es contundente, con datos objetivos, relevantes y la vamos a respaldar hasta el último momento", enfatizó.



"Quien tiene la carga de rebatir esa conclusión son los que opinan lo contrario. Nosotros estamos convencidos de lo que hacemos, con nuestro trabajo profesional acorde al entrenamiento y la capacitación que tenemos", agregó.



Sobre el resultado de ese informe, Riaño explicó: "Se constató fehacientemente la desconexión de una manguera, era una conexión de tipo artesanal que permitió la fuga".

Esta semana, a tres meses de la explosión que ocasionó la muerte de dos personas, dejó a otras 11 heridas y generó millonarios daños materiales, la jueza Dolores Sánchez accedió al pedido de víctimas del incidente y solicitó la reapertura de la investigación, según pudo confirmar El País.



Según detalló la fiscal que estuvo a cargo de la investigación inicial, Sabrina Flores, "la jueza dictaminó que pase a fiscal subrogante, quien decide si reabre la investigación o mantiene el archivo". "Yo no me opuse a que pasará a fiscal subrogante", dijo Flores a El País.



A fines de setiembre, con base en datos recogidos por El Observador, las compañías de seguros y los familiares de algunas víctimas fueron quienes solicitaron la reapertura del caso, por discrepancias con el informe final de la Dirección Nacional de Bomberos que dio cierre a la investigación.



El informe señalaba que hubo cuatro focos de explosión. Días antes de la detonación, el medidor de gas presentaba irregularidades. Sin embargo, no fueron realizados los peritajes químicos solicitados a la Facultad de Química de la Universidad de la República, puesto que, según se argumentó, "no cuenta con el equipamiento y los materiales adecuados para realizar los ensayos solicitados”.



Así, el caso fue dado por cerrado por la fiscal Flores pero podría reabrirse en caso que el fiscal subrogante haga lugar al pedido de la jueza Sánchez. Tendrá 20 días para analizar el caso y tomar una decisión.